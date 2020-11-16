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Гран-при Турции: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор турецкого этапа Формулы-1
В Стамбуле очередную победу оформил Льюис Хэмилтон, что позволило британцу досрочно стать семикратным чемпионом мира. Компанию Хэмилтону на подиуме составили Серхио Перес и Себастьян Феттель.
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