Шумахер или Хэмилтон: так кто все же GOAT Формулы-1?

По материалам CNN

Накануне Льюис Хэмилтон с шестой стартовой позиции выиграл дождевой Гран-при Турции и досрочно стал семикратным чемпионом Формулы-1, повторив, казалось, вечный рекорд легендарного «Красного барона» Михаэля Шумахера. А тремя неделями ранее Хэмилтон в Португалии обошел Шумахера и по количеству выигранных Гран-при. Так кто же заслуживает считаться величайшим пилотом всех времен и народов в истории главной гоночной серии мира?

Как все начиналось

В эпоху, когда кажется, что в Формулу-1 способны пробиться только гонщики из состоятельных семей с большой финансовой поддержкой, особый интерес вызывает тот факт, что родители Хэмилтона и Шумахера многим пожертвовали ради страсти своих сыновей. В то время как семья Шумахера работала на нескольких работах и рассчитывала на поддержку местного бизнесмена для развития карьеры Михаэля в картинге, отец Хэмилтона Энтони одновременно был трудоустроен в трех местах и неоднократно закладывал свой дом.

Родительская самоотверженность окупилась, поскольку карьеры Хэмилтона и Шумахера начали стремительно развиваться. Хэмилтон свою первую победу в Формуле-1 оформил уже в шестой гонке в 22-летнем возрасте. Льюис даже мог взять титул в своем дебютном сезоне в 2007 году, но вместе с напарником по Макларену Фернандо Алонсо на одно очко отстал от пилота Феррари Кими Райкконена.

Хэмилтон в возрасте 22 лет и 287 дней мог стать самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1 (и этот рекорд до сих пор оставался бы в его владении). Тем не менее, он выиграл титул в сезоне-2008 – в 23 года и 300 дней.

Хэмилтон первые шаги в Формуле-1 делал с на тот момент доминирующим Маклареном, а Шумахер свой путь в большом автоспорте начинал в более скромном Бенеттоне, которому в те года приходилось конкурировать с Маклареном, Уильямсом и Феррари.

В 1992 году Найджел Мэнселл на Уильямсе выиграл 9 из 16 гонок, а его напарник Риккардо Патрезе принес британской конюшне еще одну победу. Айртон Сенна и Герхард Бергер на Макларене на двоих взяли пять побед. Оставалась только одна гонка – и это была первая победа для молодого Шумахера.

Это произошло на той же трассе, где Шумахер дебютировал годом ранее – Спа-Франкоршам в Бельгии. В погоне за победой Михаэля действовал по принципу «все или ничего» – на мокрой трассе он раньше конкурентов решился на смену покрышек и не прогадал.

Сезон 1993 года стал последним в соперничестве Алена Проста и Айртона Сенны, а уже в 1994-м Шумахер впервые стал чемпионом Формулы-1. Он взял титул даже несмотря на то, что в год своего первого чемпионства немец в четырех гонках не набрал очков из-за дисквалификации, хотя в Формуле-1 до сих пор обсуждают, преднамеренно или нет Михаэль врезался в Дэймона Хилла в финальной гонке чемпионата.

Хэмилтон vs Шумахер: битва с напарниками

Некоторые говорят, что лучше всего судить о том, насколько хорош гонщик, по его выступлениям против напарника. И Хэмилтон, и Шумахер имеют потрясающие рекорды против своих товарищей по команде.

Шумахер в 68% гонок опережал своего напарника. У Хэмилтона 61% побед над напарниками.

Хэмилтон за 13 полных сезонов в Формуле-1 только в двух случаях в общем зачете оказывался позади своего напарника – в 2011-м году Льюиса обошел Дженсон Баттон, а в 2016-м это же удалось Нико Росбергу.

Шумахер до своего камбэка в Формулу-1 в 2010 году между сезонами 1991-2006 только в трех сезонах из 16 финишировал позади напарника. Вероятно, 1991 год не стоит учитывать, ведь в том сезоне Михаэль провел только одну гонку за Джордан и пять раз гонялся за Бенеттон, в то время как Андреа де Сезарис и Нельсон Пике участвовали в каждой гонке.

Стоит отметить, что в 1997 году Шумахера дисквалифицировали из общего зачета за опасное вождение, а в 1999 году немец сломал ногу на Гран-при Великобритании и пропустил семь гонок.

Если брать во внимание три года Шумахера в Мерседесе бок-о-бок с Нико Росбергом, то Михаэль в 6 из 19 сезонов оказывался позади напарника.

Карьерное доминирование

Свидетельством величия Шумахера и Хэмилтона является то, что они чаще заканчивали гонку на подиуме, чем нет. Имея более чем на 40 стартов меньше, у Хэмилтона лучше процент побед – на одну выигранную гонку британцу требуется меньше трех стартов. Только Хуан Мануэль Фанхио (24 победы в 52 гонках) и Альберто Аскари (13 из 33) имеют лучшее соотношение побед к гонкам, чем у Хэмилтона.

Однако среди гонщиков с как минимум 100 проведенных Гран-при, только Джеки Стюарт, Ален Прост и Айртон Сенна могут хоть немного приблизиться к Шумахеру и Хэмилтону.

Хэмилтон имеет преимущество над Шумахером с 35% побед, а по общему количеству побед и подиумов два семикратных чемпиона мира близки друг другу, но особо бросается в глаза доминирование британца по количеству поулов.

На превосходство Льюиса в этой статической категории можно взглянуть с другой стороны. Разница между количеством поулов и победами в гонках является свидетельством того, что Шумахер более решительно действовал на трассе. Он не так часто стартовал первым в гонке, но чаще Хэмилтона побеждал в тех ситуациях, когда ему приходилось обгонять.

И у Хэмилтона, и у Шумахера есть любимые трассы. Льюис выиграл 8 из 14 гонок (57%) на автодроме Хунгароринг в Венгрии. Михаэль не сильно отстает – у него 53% побед на трассе Невер Маньи-Кур во Франции.

То, что Шумахер 12 раз поднимался на подиум не на одной, а на трех отдельных трассах, говорит о его постоянстве. Еще неизвестно, сможет ли Хэмилтон достичь такого уровня доминирования на одной трассе, не говоря уже о трех.

Будущее

Михаэлю Шумахеру было 37 лет, когда он в 2006 году впервые ушел на пенсию. После непродолжительного возвращения в 43 легендарный немец провел свою последнюю гонку. Он был эталоном Формулы-1 в течение многих лет. После того, как Шумахер в 2001 году превзошел рекорд Алена Проста по количеству побед, он провел еще пять лет в Феррари, где продолжал стремительно накапливать победы.

Хэмилтону сейчас 35 – и он не собирается сбавлять обороты. Вполне возможно, что британец продолжит увеличивать свой счет и по количеству побед, и по количеству титулов, а это значит, что рекорды могут закрепиться за ним на долгие годы, если не десятилетия.

При нынешнем темпе Хэмилтон уже в следующем сезоне станет первым в истории пилотом с 100 побед в Формуле-1. В этом же сезоне Льюис будет охотиться за своим восьмым титулом, что сделает его безоговорочно самым титулованным пилотом в истории.

Величие Михаэля Шумахера закреплено в истории. Но Льюис Хэмилтон спустя годы получит еще большее признание.