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Феноменальный прорыв Феттеля на старте Гран-при Турции. ВИДЕО

Автоспорт
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Четырехкратный чемпион мира в Стамбуле громко напомнил о себе

Феноменальный прорыв Феттеля на старте Гран-при Турции. ВИДЕО
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Пилот Феррари Себастьян Феттель на старте Гран-при Турции прорвался с 11-го места на 3-е. Немец финишировал на третьей позиции – на последнем круге он воспользовался ошибкой своего напарника Шарля Леклера и оформил первый подиум в сезоне.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель
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