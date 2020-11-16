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Феноменальный прорыв Феттеля на старте Гран-при Турции. ВИДЕО
Четырехкратный чемпион мира в Стамбуле громко напомнил о себе
Пилот Феррари Себастьян Феттель на старте Гран-при Турции прорвался с 11-го места на 3-е. Немец финишировал на третьей позиции – на последнем круге он воспользовался ошибкой своего напарника Шарля Леклера и оформил первый подиум в сезоне.
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