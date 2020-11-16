Гасли раскритиковал Альфа Таури

Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли прокомментировал неудачное выступление команды на Гран-при Турции.

"Не думаю, что в пятницу было всё настолько плохо, да и вообще пятницы не особо кого-то волнуют. Но мы выбросили кучу очков на ветер, потому что спали в субботу. Уик-энд прошёл плохо. В квалификации не было никакого темпа на дождевых шинах, а перед гонкой пошёл дождь, и уже в тот момент мы знали, что будут проблемы. Это смущает, мы после пятницы не смогли переключиться на другой тип шин и в итоге столкнулись с проблемами в финальной тренировке и квалификации, а затем ещё и получили штраф.

Нужно разобраться, что именно пошло не так и что мы можем сделать лучше, если мы снова окажемся в подобных условиях. Какие-то ответы у нас уже есть, но нам нужно справляться лучше. Я разочарован", — приводит слова Пьера Гасли RaceFans.