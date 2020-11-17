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В 2021 году в Формуле-1 будет сразу два сейфти-кара

Автоспорт
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Они будут у Мерседеса и Астон Мартин

В 2021 году в Формуле-1 будет сразу два сейфти-кара
Новина українською

В следующем сезоне Формулы-1 грядут заметные изменения в организационном плане. Так, в чемпионате будут сразу две машины сейфти-кар. К "Мерседесу" в этой роли присоединится "Астон Мартин", сообщает RaceFans.

Кроме того в Ф-1 появится и скорая помощь марки "Астон Мартин". Уже сейчас известно, что "Мерседес" отработает на 11 этапах следующего сезона, а "Астон Мартин" — на 12.

"Астон Мартин" будет самостоятельно выбирать этапы, на которых будет заменять "Мерседес". Решение продиктовано рынком. "Астон Мартин" будет выбирать страны, где имеет наибольшее влияние.

Напомним, что в следующем сезоне в чемпионате Формулы-1 появится и заводская команда "Астон Мартин", которая станет правопреемницей "Рейсинг Пойнт". В её составе будут выступать Лэнс Стролл и Себастьян Феттель.

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