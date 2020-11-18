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Мик Шумахер в 2021 году дебютирует в Формуле-1

Автоспорт
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Мик Шумахер в 2021 году дебютирует в Формуле-1
Новина українською

Сын легендарного семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик Шумахер в следующем сезоне будет выступать в американской команде Haas, а его напарником станет россиянин Никита Мазепин. В Haas уже подписали контракты с двумя новичками из Формулы-2, однако команда пока не готова официально подтвердить приглашение Шумахера-младшего и Мазепина.

Мик Шумахер за две гонки до конца сезона уверенно лидирует в общем зачете Формулы-2. Никита Мазепин идет шестым и рискует не получить суперлицензию для выступлений в Формуле-1.

Ранее Шумахер-младший в 2018 году выиграл общий зачет Формулы-3. Также он дважды становился призером Формулы-4 и чемпионата MRF Challenge Formula 2000.

Что касается Haas, то американцы с Романом Грожаном и Кевином Магнуссеном в текущем сезоне взяли лишь три очка. Команда занимает предпоследнее место в Кубке конструкторов.

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В статье: формула-1 Мик Шумахер
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Источник:
Чемпионат

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