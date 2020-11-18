Кто лучший пилот в истории Формулы-1? И можно ли сравнивать Хэмилтона и Шумахера?

Оригинал статьи – Лоуренс Эдмондсон, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Льюис Хэмилтон после победы на воскресном Гран-при Турции в Стамбуле досрочно стал семикратным чемпионом мира и поравнялся с Михаэлем Шумахером в гонке за статусом самого титулованного пилота в истории Формулы-1.

Спор о том, кто величайший во все времена (или же GOAT), полностью субъективен и не имеет единственного удовлетворительного ответа, но именно сейчас, когда так много статистических данных двух пилотов совпадают, наступил тот самый подходящий момент, когда мы можем хотя бы попытаться ответить на этот вопрос.

Итак, давайте начнем сравнение карьер Шумахера и Хэмилтона со статистики, прежде чем перейти к более спорным категориям оценки величия…

Статистика

Несмотря на то, что у Хэмилтона и Шумахера одинаковое количество титулов, Льюис опережает немца по двум важным показателям, которые имеют первостепенное значение для оценки скорости и успешности пилота Формулы-1. Речь о победах и поулах.

В некоторых статистических категориях преимущество по-прежнему за Шумахером – Михаэль впереди по количеству быстрых кругов, по количеству побед в отдельно взятом сезоне, по продолжительности победной серии. Но абсолютные рекорды Формулы-1 в двух из трех перечисленных категориях принадлежат Себастьяну Феттелю. «Вторая карьера» Шумахера в Мерседесе с 2010 по 2012 года отрицательно сказывается на его процентной статистике, поскольку за этот период он только однажды поднимался на подиум по сравнению со 154 финишами в топ-3 в период с 1994 по 2006 года.

Конечно, карьера Хэмилтона все еще продолжается, поэтому его процентная статистика может улучшиться или ухудшиться, но у него и так есть преимущество, ведь он в отличие от Шумахера еще может увеличить свой отрыв по многим показателям.

Титулы:

Шумахер – Хэмилтон 7:7

Победы

Шумахер – Хэмилтон 91:94

Проведенные Гран-при

Шумахер – Хэмилтон 306:264

Поулы

Шумахер – Хэмилтон 68:97

Финиши в очках

Шумахер – Хэмилтон 221:227

Подиумы

Шумахер – Хэмилтон 155:163

Быстрые круги

Шумахер – Хэмилтон 77:53

Количество гонок до первого поула

Шумахер – Хэмилтон 41:5

Количество гонок до первой победы

Шумахер – Хэмилтон 18:6

Количество побед в сезоне

Шумахер – Хэмилтон 13:11

Самая продолжительная победная серия в карьере

Шумахер – Хэмилтон 7:5

Самая продолжительная серия подиумов в карьере

Шумахер – Хэмилтон 19:16

Возможно, это не более чем совпадение, что, несмотря на два совершенно разных пути в Формуле-1, Хэмилтон и Шумахер свой седьмой титул в карьере взяли в возрасте 35 лет.

В каком возрасте взял первый титул?

Шумахер – Хэмилтон 25:23

В каком возрасте взял второй титул?

Шумахер – Хэмилтон 26:29

В каком возрасте взял третий титул?

Шумахер – Хэмилтон 30:31

В каком возрасте взял четвертый титул?

Шумахер – Хэмилтон 32:32

В каком возрасте взял пятый титул?

Шумахер – Хэмилтон 33:33

В каком возрасте взял шестой титул?

Шумахер – Хэмилтон 34:34

В каком возрасте взял седьмой титул?

Шумахер – Хэмилтон 35:35

Статистические данные могут быть использованы для аргументов в пользу любого гонщика, но, учитывая, что Хэмилтон сейчас является рекордсменом по победам в гонках и, вероятно, в ближайшие годы превзойдет Шумахера и по количеству титулов, превосходство за ним.

Вердикт: Хэмилтон

Чистая скорость

Это очень спорная тема со сложными выводами. По статистике Хэмилтон является рекордсменом по поул-позициям, а Шумахеру принадлежит рекорд по быстрым кругами, хотя обе этих характеристики легко опровергнуть.

Поулы ничего не значат с точки зрения очков, поэтому вполне возможно, что скорость на одном круге может быть принесена в жертву гоночному тему для достижения победы (тем более, что в годы карьеры Шумахера пилоты должны были выходить на старт с тем топливом, которое у них осталось с квалификации). Более того, если у вас самый быстрый болид на стартовой решетке, то значит, что большая часть работы сделана, и, возможно, это показывает, что у Шумахера было больше «относительно медленных» машин, чем у Хэмилтона.

Что касается быстрых кругов, то их только с прошлого сезона начали оценивать дополнительным очком в случае финиша в топ-10, поэтому для большей части карьеры Шумахера и Хэмилтона он не имел большого значения. Также часто бывает, что самый быстрый круг пилот показывает на свежих шинах и с низким расходом топлива в подходящее время гонки, что часто является побочным продуктом определенной стратегии, а не истинным показателем темпа пилота.

Хэмилтон и Шумахер считаются теми пилотами, которые всегда управляют болидом на пределе, но как бы они выглядели на аналогичной технике в противостоянии с такими глыбами Формулы-1, как Айртон Сенна и Жиль Вильнев? Увы, ответа на этот вопрос мы никогда не получим.

Тем не менее, недавнее исследование, проведенное партнером F1, компанией AWS, было направлено как раз на поиски ответа на наш вопрос. Сенна на виртуальном круге стал быстрейшим среди всех пилотов Формулы-1, опередив Шумахера на 0,114 секунды, а Михаэль, в свою очередь, был на 0,161 секунды быстрее Хэмилтона. Но исследование было несколько дискредитировано его сомнительной методологией и тем фактом, что Хейкки Ковалайнен и Ярно Трулли неожиданно попали в десятку лучших.

Сравнение Хэмилтона и Шумахера становится еще сложнее из-за двух эпох, в которых действовали гонщики. Множество рассказов о героических действиях Шумахера связаны с болидом Benetton в начале 1990-х годов, который был совсем другим зверьком, чем современные машины.

Но если поиск различий между Хэмилтоном и Шумахером окажется бесполезным, обнаружение сходства может дать нам представление о том, почему оба пилота были настолько успешными. Технический директор Мерседеса Эндрю Шовлин работал с обоими гонщиками (с Шумахером с 2010 по 2012 года, а с Хэмилтоном с 2013-го и по настоящее время) и считает, что у обоих были очень схожие черты.

«Хэмилтон и Шумахер не могут быть более разными, но если вы посмотрите, как они водят машину, то обнаружите сходство», - говорил он ранее в этом году. «Когда Михаэль прибыл в нашу команду, его отличало то, что он всегда стремился к незначительным успехам, и не имело значения, даже если речь шла об одной сотой секунды, то он пытался получить ее».

«Михаэль также обладал способностью управлять любым болидом. Если бы это была недостаточно управляемая машина, то он бы это сделал. Если бы ему нужно было перенести работу на передние колеса, он мог бы это сделать. И поэтому он был очень адаптируемым в своем стиле пилотирования».

«Это две характеристики, которыми в значительной степени обладает Льюис. У многих хороших гонщиков нет какого-то особого стиля, они просто сделают то, к чему им нужно адаптироваться.

«Не имело значения, сколько задач на круге вы поставили перед Михаэлем – он их делал. Было ли это смещение тормозов для сохранения шин или еще что-то, то он бы сделал это.

«Опять же, это одна из черт Льюиса: вы можете просто накладывать одно на другое, и он не забывает об этом, а затем вы можете дать ему больше задач, и он просто добавит это поверх.

«На самом деле Шумахер и Хэмилтон по стилю вождения больше похожи, чем вы думаете. Просто вне болида они – два совершенно разных человека»

Чистая скорость – это почти данность среди пилотов в дебатах о GOAT Формулы-1, но есть и другие атрибуты, которые могут помочь склонить чашу весов в пользу одного гонщика над другим.

Вердикт: Шумахер и Хэмилтон слишком близки, чтобы кому-то отдать преимущество

Трудовая этика

Судя по характеристикам двух пилотов в СМИ, в этой категории преимущество за Шумахером. Но если копнуть глубже, то между немцем и Хэмилтоном развернется гораздо более серьезная битва, чем вы думаете.

История Шумахера хорошо известна: он сыграл ключевую роль в восстановлении Феррари в период с 1996 по 2000 года, привлекая в команду технический персонал, например Росса Брауна и Рори Бирна из Benetton, а также внес свой вклад в формировании чемпионской психологии, которая в конечном итоге привела к доминированию итальянцев в Формуле-1. Неверно предполагать, что все дело только в Шумахере – в значительной степени это были командные усилия под руководством руководителя конюшни Жана Тодта, - но успех Шумахера и Феррари в ту эпоху неотделим.

О трудовой этике Шумахера в Маранелло до сих пор ходят легенды. Ходят рассказы о том, как он разговаривал с инженерами по телефону о новой детали во вторник, а уже к среде был в болиде, чтобы тестировать ее. И именно его желание стать лучше с помощью тестов отличает его от любого другого гонщика того времени.

В свой самый успешный период между 2000 и 2006 годами Шумахер преодолел 89 533 тестовых километра на Феррари – это эквивалент двойного кругосветного путешествия. Эти километры были распределены в течение 279 дней тестирования, а это означает, что за семь лет на тестах он провел в общей сложности девять месяцев, включая гоночные уик-энды!

На контрасте Хэмилтон присоединился к Мерседесу в 2013 году, когда основа для дальнейшего доминирования уже была заложена. Переход из Макларена в Мерседес в конце 2012 года, несомненно был большим шагом в карьере британца, но он не имел прямого отношения к формированию гегемонии своей новой команды.

Несомненно, Хэмилтон провел тяжелую работу, необходимую для удержания Мерседеса на вершине в течение следующих семи сезонов. Льюис может избегать тестирования вне предсезонки, но неправильно предполагать, что он отсчитывает минуты до того, как покинуть трассу.

«Соперникам Льюиса может показаться, что он просто быстр, но на самом деле он один из самых трудолюбивых парней, которых мы когда-либо знали», - говорит Шовлин. «Чем больше он понимает о шинах, о том, как работает машина и как использовать все доступные инструменты, тем лучше он может использовать эту информацию и подстраивать под нее свой пилотаж».

«Он смотрит на каждую упущенную возможность как на то, что нужно исправить перед следующей гонкой, и он уходит и работает над этим с гоночными инженерами».

«Хэмилтон постоянно наращивает свой набор навыков. Льюис продолжает находить новые и разные вещи, которые можно делать, чтобы извлечь максимум из болида и покрышек».

В конечном итоге Хэмилтон и Шумахер по трудовой этике гораздо ближе друг к другу, чем может показаться на первый взгляд, но полная самоотдача Михаэля и его самопожертвование на протяжении многих лет в Феррари дают нам право в этой категории поставить его выше британца.

Вердикт: Шумахер

Гоночное искусство и гоночная стратегия

Способность обоих пилотов использовать гоночную стратегию и успешно реализовывать ее на трассе является ключом к их успеху. Но тип вождения, необходимый в эпоху Шумахера, почти полностью расходится со стилем Хэмилтона, адаптированным под нынешнюю Формулу-1.

Шумахер был известен своей способностью заставлять стратегию работать за счет серии «квалификационных кругов», чтобы иметь преимущество на ключевом отрезке между пит-стопами. Такие скачки в темпе часто были ключем к успеху в те времена, когда он доминировал с Феррари.

Успех Хэмилтона заключается в его врожденной способности управлять своими шинами и адаптировать свое вождение и темп к тем условиям, чтобы резина оставалась долговечной. В гонках этого года мы не раз видели, как Льюис диктовал стратегию из кокпита, основываясь на собственных ощущениях от работы болида.

Шумахер так и разобрался с «эрой Pirelli» и был гораздо более успешен с шинами Bridgestone, которые специально были созданы для его Феррари и позволяли выдерживать темп круг за кругом.

Оба типа вождения требуют исключительного мастерства. Шумахер и Хэмилтон, возможно, являются лучшими в своем поколении в своих стилях. Но, учитывая эти различия в управлении гонками, прямое сравнение кажется некорректным.

Вердикт: сравнение недопустимо

Соперники

При оценке карьер Шумахера и Хэмилтона всегда приходилось оспаривать аргумент, что они побеждали только потому, что у них была лучшая машина. Оставив в стороне контраргумент о том, что они находятся в лучшей машине (или помогли разработать лучшую машину) по какой-то причине, справедливо также сказать, что вы можете победить только команды и гонщиков, против которых выступаете. В результате их величие частично определяется соперничеством, которое у них было.

Шумахер выигрывал титулы на доминирующих болидах при меньшем уровне оппозиции, ведь карьера его величайшего соперника трагически оборвалась в 1994 году. Если бы Сенна не погиб на Гран-при Сан-Марино 1994 года, вероятно, он бы превзошел Шумахера в том году, а так Михаэль в борьбе за титул на одно очко опередил напарника Сенны Дэймона Хилла.

Завоевав свой первый титул в 1994 году, Шумахер посвятил победу Сенне: «Для меня всегда было ясно, что не я, а Сенна станет чемпионом, и я хотел бы взять этот чемпионат и передать его ему. Он гонщик, который должен был заслужить его, потому что у него была лучшая машина и он был лучшим пилотом. Это то, что я чувствую к нему».

Ни в коей мере не пытаясь преуменьшить достижения Шумахера против его более поздних оппонентов, таких как Дэймон Хилл, Жак Вильнев, Мика Хаккинен и Фернандо Алонсо, но степень, с которой Сенна доминировал бы в 1990-х, если бы он выжил в Имоле-1994, остается одним из самых трагичных и «что, если…» в истории Формулы-1.

Эра успеха Хэмилтона частично пересекалась с эрой Шумахера с точки зрения соперников, таких как Алонсо, но у Льюиса, вероятно, была более серьезная оппозиция в лице Кими Райкконена (вспоминаем титул финна в 2007 году), Себастьяна Феттеля, Нико Росберга и Макса Ферстаппена. Более того, Хэмилтон выигрывал как минимум одну гонку в каждом сезоне на протяжении своей карьеры, и это несмотря на то, что в 2009 и 2013 годах у него были слабые болиды.

Прямое сравнение с напарниками по команде дает Хэмилтону преимущество над Шумахером. У Шумахера в напарниках был только один чемпион мира, когда в 1991 году Михаэль провел шесть гонок в Бенеттоне с Нельсоном Пике. Хэмилтон же выступал в одной команде с Алонсо, Дженсоном Баттоном и Нико Росбергом.

Правда, в 2007 году Хэмилтон не смог превзойти Алонсо (но и не проиграл испанцу), однако Льюис был новичком, в то время как Фернандо являлся действующим чемпионом мира. Баттон опередил Хэмилтона в чемпионате 2011 года, но в сезонах 2010 и 2012 Льюис был впереди своего соотечественника. Росберг в борьбе за титул был сильнее Хэмилтона в 2016 году, но опять же, Хэмилтон становился чемпионом мира в двух сезонах с немцем в качестве напарника.

Решающим фактором в этом сравнении является то, что Михаэль Шумахер держал статус № 1 в Феррари, а Эдди Ирвайн, Рубенс Баррикелло и Фелипе Масса всегда при немце были пилотами № 2. За время своего пребывания в Формуле-1 Хэмилтон ни разу не просил статус № 1 и получал его только тогда, когда на кону стоял титул, а его товарищ по команде уже был вне конкуренции.

Вердикт: Хэмилтон

Порядочность и фейр-плей

В Формуле 1 важно иметь менталитет победителя, но есть разница между менталитетом победителя и менталитетом победы любой ценой.

Карьера Шумахера в Формуле-1 навсегда будет запятнана событиями Гран-при Австралии 1994 года, Гран-при Европы 1997 года и квалификацией на Гран-при Монако 2006 года. В каждом из них Михаэль проявлял стремление к победе, доходившее до предела (или даже за его гранью), и в двух из трех случаев его действия были наказаны Международной федерацией автоспорта.

Столкновение Шумахера с Хиллом в заключительной гонке сезона 1994 года обеспечило немцу его первый титул всего спустя несколько мгновений после того, как он, казалось, упустил его, после ошибки и удара об стену. Хотя Шумахера не наказали за тот инцидент, похоже, он специально столкнулся с Хиллом, ведь повреждение болида Уильямса гарантировало, что ни один из пилотов не наберет очков, а это полностью устраивало Михаэля.

Подобный шаг против Жака Вильнева в заключительной гонке сезона 1997 года привел к тому, что Шумахер после расследования FIA был исключен из общего зачета чемпионата. Оба этих инцидента можно списать на молодость «Красного барона» (ему было 28 в 1997 году), но инцидент в Монако, когда он специально разбился в повороте Rascasse, чтобы помешать гонщикам позади него перебить его квалификационное время, произошел, когда Шумахеру было уже 37 лет и когда он уже был семикратным чемпионом мира.

Такие инциденты принесли Шумахеру репутацию безжалостного человека и по сей день вызывают разногласия среди фанатов Формулы-1. Но следует отметить, что те, кто работал с Шумахером, рассказывают иную историю его истинного характера за пределами гоночной трассы.

Вот что о Михаэле говорил Росс Браун в документальном сериале Sky Sports «Гонка к совершенству»:

«Если бы вы знали его лично, он был совершенно противоположным, очень привлекательным, очень личным. Я столько раз представлял его людям, которые до встречи с ним считали его отвратительным, ужасным человеком, и как только они узнавали его, то полностью меняли свое мнение.

У меня такое случалось так много раз, потому что на трассе был гонщик Михаэль, а за ее пределами был Михаэль-человек. Я не знаю никого, кто работал с Михаэлем, и кто бы сказал плохое слово о нем. Все из-за его честности, его приверженности, его человеческой стороны. Он был очень сильным членом любой команды, частью которой он был, и то, что случилось, - трагедия, но он прекрасный человек».

Что касается Хэмилтона, то его самый сомнительный эпизод произошел в 2009 году, когда он был дисквалифицирован с Гран-при Австралии за то, что «ввел в заблуждение» стюардов в расследовании того, почему он под желтыми флагами обогнал Трулли. Позже выяснилось, что его показания стюардам были даны после приказа спортивного директора Макларена Дэйва Райана. На тот момент Льюису было всего 24 года, так что можно понять, почему он согласился действовать по приказу Райана.

Но с тех пор Хэмилтон сильно повзрослел. На прошлогоднем Гран-при Бразилии он взял на себя вину сразу же после столкновения с Алексом Албоном. Он смиренно принял решение стюардов отобрать у него место на подиуме.

Льюис Хэмилтон с его огромной верой в себя всегда просил только о честном бою в равных условиях со своим напарником по команде, и это делает его достижения еще более впечатляющими.

Вердикт: Хэмилтон

Наследие

Пожалуй, это самая важная категория, когда дело доходит до оценки величия, но ее труднее всего правильно оценить (не в последнюю очередь потому, что Хэмилтон еще не завершил карьеру).

Все это невероятно субъективно, и это аргумент в пользу того, что такая попытка сравнения Хэмилтона и Шумахера бессмысленна сама по себе. Тем не менее, можно взглянуть на то, чего достигли оба пилота и какое влияние они оказали на мир за пределами Формулы-1.

За свою карьеру Шумахер поднял планку профессионализма в Формуле-1. Путешествуя по миру, вы увидите копии шлемов Шумахера на мотоциклистах в крупных городах, а его имя остается синонимом спорта во всех уголках земного шара. В то время, когда Формула-1 была на пике популярности с точки зрения аудитории и значимости, Шумахер был ее самой узнаваемой фигурой, и его история остается вдохновляющей для миллионов людей.

Он проводил большую часть своей благотворительной деятельности в частном порядке, но примеры его щедрости иногда попадали в заголовки газет, например, его пожертвование в размере 10 миллионов долларов жертвам цунами в Азии в 2005 году. Выступая в эпоху до появления социальных сетей, он охранял свою личную жизнь от посягательств средств массовой информации, но его достижений на трассе все еще достаточно, чтобы отметить его как одну из величайших икон спорта всех времен.

С тех пор, как в 2013 году Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на лыжах, его семья стала еще больше охранять его конфиденциальность, но фонд Keep Fighting Foundation, созданный на его имя, продолжает работать с проектами в области культуры, образования, науки и здравоохранения.

По сравнению с Шумахером, личная жизнь Хэмилтона была открытой книгой на протяжении всей его карьеры в Формуле-1. Традиционные средства массовой информации несколько раз создавали его и разрушали его имидж, но прямо сейчас фигура Хэмилтона одна из самых сильных и актуальных в современном спорте.

Через социальные сети он стремился рассказать свою историю и все чаще адаптировал свои сообщения, чтобы вдохновлять других, а не для самопиара. В этом году он использовал свою платформу для борьбы с расовой несправедливостью, стремлению к большему разнообразию в автоспорте и продолжал подчеркивать опасности изменения климата – три проблемы, о которых он говорил в Формуле-1.

Голос Хэмилтона – один из очень немногих голосов в паддоке, который выходит за рамки Формулы-1, и он продолжает использовать его для распространения позитивных месседжей по всему миру.

Вердикт: сравнение невозможно

Так…кто же GOAT Формулы-1?

Скорее всего, вы приняли решение до того, как открыли эту статью, и вряд ли какой-либо из приведенных выше аргументов изменил его.

Поклонники Шумахера никогда не скажут, что Хэмилтон сильнее, в то время как фаны Хэмилтона никогда не примут Шумахера как бесспорного GOAT. Точно так же есть множество других пилотов в истории Формулы-1, которых следует упоминать в дискуссии о величайших, и которые в этой статье упоминаются лишь вскользь (или вообще не упоминаются).

Но если вы все еще не определились, просмотрите категории и решите, какие из них вы больше всего цените в пилоте Формулы-1. И это должно помочь вам в поиске ответа на этот вопрос…