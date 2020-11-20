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Хэмилтон: Меня заменит белокожий молодой пилот

Автоспорт
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Льюис думает о завершении карьеры?

Хэмилтон: Меня заменит белокожий молодой пилот
Новина українською

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон снова порассуждал о необходимости увеличения в автоспорте числа темнокожих пилотов и пилотов женского пола.

"Думаю, 14-летнее пребывание здесь воодушевило меня на то, чтобы сделать спорт более многообразным. Но помню турнирную таблицу минувшего сезона и даже нынешнего. Здесь нет женщин. В чемпионате по-прежнему представлены мужчины. Белые доминируют в спорте. Когда уйду, меня заменит белокожий молодой пилот. Среди тех, кто пробивается наверх, на данный момент нет темнокожих ребят", — приводит слова Хэмилтона Planetradio.co.uk.

Напомним, Хэмилтон на протяжении всего сезона активно поддерживал движение Black Lives Matter и призывал следовать его примеру других пилотов.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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