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Льюис Хэмилтон о выступлениях за Макларен: Меня никогда не слушали, делали свое дело

Автоспорт
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Откровенное признание пилота

Льюис Хэмилтон о выступлениях за Макларен: Меня никогда не слушали, делали свое дело
UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал о важности взаимодействия всей команды и непосредственно гонщика. Его слова цитирует Motosport:

"Я обращал внимание на работу с шинами с GP2. Если посмотреть на мою гонку здесь [в Турции] в GP2, я использовал те же приемы пилотажа, что и сейчас. Но работа с шинами - это не только пилотаж. Важно, что делает команда. Интересно, как это процесс развивался с годами. В "Макларен" я всегда ставил вопрос о том, как работают с шинами, температурами и всем остальным. Меня никогда не слушали - просто делали свое дело. Можно работать с настройками, но покрышки вносят огромный вклад во время на круге.

В "Мерседесе", например, я сделал сильное давление на команду по поводу аэродинамического баланса. С 2014 года ситуация понемногу изменялась. Команда проводила симуляции, но симуляции не могут сделать то, что делаю я. Дело еще и в ощущениях. Но мне пришлось многому научиться: я задавал ребятам много вопросов, и порой оказывался прав. Однако это нормально - ты учишься. В то же время команда смотрит на вещи более открытым взглядом. В том числе благодаря этому мы поднимали планку - сейчас наш подход более эффективен, чем тогда, когда я начинал работать здесь" - сказал он.

Напомним, что ранее Жан Беленюк запустил свой челлендж.

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В статье: формула-1 Макларен Льюис Хэмилтон
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