Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мик Шумахер: Чемпионом Формулы-2 может стать любой из первой шестерки
Мик не дает точного прогноза
Немецкий гонщик Формулы-2 Мик Шумахер поделился ожиданиями от заключительных двух этапов сезона серии.
"В чемпионате по-прежнему можно отыграть 96 очков, так что вопрос о титуле всё ещё открыт. Любой из первой шестёрки может стать чемпионом. Главное для нас — сосредоточиться на выступлениях, подготовить максимально хорошую и подходящую нам машину и продолжать работать как одна команда, что мы и делали в последних гонках. Важно сохранять концентрацию, стараться прогрессировать, учиться и делать всё необходимое.
На последних двух этапах нам нужно действовать разумно. Конечно, мы будем атаковать, если такая возможность появится, а если нужно будет защищаться, то будем защищаться. Важно правильно оценивать ситуацию и действовать в соответствии с ней", — приводит слова Мика Шумахера Motorsport Week.
Популярное сейчас
- Адвокат УАФ говорит о дискриминации сборной Украины и грозит швейцарцам Европейским судом по правам человека
- Верратти пропускает слишком много матчей. Его губит образ жизни
- ТК Футбол: Решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина будет оглашено 26 ноября
- Хэмилтон: Меня заменит белокожий молодой пилот
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО