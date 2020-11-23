  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мик Шумахер: Чемпионом Формулы-2 может стать любой из первой шестерки
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мик Шумахер: Чемпионом Формулы-2 может стать любой из первой шестерки

Автоспорт
(1 голосов)

Мик не дает точного прогноза

Мик Шумахер: Чемпионом Формулы-2 может стать любой из первой шестерки
Новина українською

Немецкий гонщик Формулы-2 Мик Шумахер поделился ожиданиями от заключительных двух этапов сезона серии.

"В чемпионате по-прежнему можно отыграть 96 очков, так что вопрос о титуле всё ещё открыт. Любой из первой шестёрки может стать чемпионом. Главное для нас — сосредоточиться на выступлениях, подготовить максимально хорошую и подходящую нам машину и продолжать работать как одна команда, что мы и делали в последних гонках. Важно сохранять концентрацию, стараться прогрессировать, учиться и делать всё необходимое.

На последних двух этапах нам нужно действовать разумно. Конечно, мы будем атаковать, если такая возможность появится, а если нужно будет защищаться, то будем защищаться. Важно правильно оценивать ситуацию и действовать в соответствии с ней", — приводит слова Мика Шумахера Motorsport Week.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мик Шумахер Формула-2
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...