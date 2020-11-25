Организаторы презентовали маршрут и подробности Дакара-2021

Организаторы "Дакара"-2021 презентовали маршрут и подробности предстоящего ралли-марафона.

Общая протяженность дистанции составит 7646 км, из которых 4767 км придутся на 12 спецучастков. Старт и финиш состоятся в Джидде, втором по величине городе Саудовской Аравии.

Спецучастки пройдут по абсолютно новому маршруту, а скоростных прямиков по сравнению с "Дакаром"-2020 станет меньше и в плане количества, и в плане протяжённости.

Несмотря на пандемию коронавируса, на гонку заявлен 321 боевой экипаж: 129 мотоциклов и квадроциклов, 124 автомобиля и багги, 42 грузовика, а также 26 машин новой категории "Классика Дакара", в которой будет представлена техника, участвовавшая в ралли-рейдах до 2000 года. Участие в том числе примут 16 женщин – три из них поедут как раз в "Классике Дакаре" и одна – в качестве механика.

Всего заявку на участие подали 555 спортсменов из 49 стран.

Погрузка гоночной техники и машин технической поддержки большинства участников пройдёт в порту Марселя с 1 по 3 декабря. 2 января участники проедут 11-километровый пролог, по итогам которого определятся стартовые позиции на первом этапе.