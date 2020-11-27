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Хэмилтон показал лучший результат на Гран-при Бахрейна
Льюис обогнал Ферстаппена и Боттаса
На автодроме "Сахир" завершилась вторая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время в ней показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена на "Ред Булл", тройку замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят стал девятым, его напарник Пьер Гасли показал шестое время.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.28,971
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,347
3. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,365
4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +0,432
5. Даниэль Риккардо ("Рено") — +0,491
6. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +0,580
7. Ландо Норрис ("Макларен") — +0,870
8. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +0,900
9. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +0,929
10. Александер Албон ("Ред Булл") — +1,043
11. Эстебан Окон ("Рено") — +1,114
12. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,139
13. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,300
14. Шарль Леклер ("Феррари") — +1,436
15. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,656
16. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1,878
17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,957
18. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,002
19. Ромен Грожан ("Хаас") — +2,148
20. Джордж Расселл ("Уильямс") — +2,665.
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