Хэмилтон показал лучший результат на Гран-при Бахрейна

На автодроме "Сахир" завершилась вторая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время в ней показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена на "Ред Булл", тройку замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят стал девятым, его напарник Пьер Гасли показал шестое время.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.28,971

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,347

3. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,365

4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +0,432

5. Даниэль Риккардо ("Рено") — +0,491

6. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +0,580

7. Ландо Норрис ("Макларен") — +0,870

8. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +0,900

9. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +0,929

10. Александер Албон ("Ред Булл") — +1,043

11. Эстебан Окон ("Рено") — +1,114

12. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,139

13. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,300

14. Шарль Леклер ("Феррари") — +1,436

15. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,656

16. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1,878

17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,957

18. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,002

19. Ромен Грожан ("Хаас") — +2,148

20. Джордж Расселл ("Уильямс") — +2,665.