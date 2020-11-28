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Формула-1. Ферстаппен победил в последней тренировке Гран-при Бахрейна
Результаты Практики 3
Сегодня, 28 ноября состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейна.
Победу в заезде одержал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым приехал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+0,263), а ТОП 3 замкнул его партнер по команде Валтери Боттас (+0,366).
Результаты Практики 3 Гран-при Бахрейна:
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