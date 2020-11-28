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Формула-1. Хэмилтон побеждает в Квалификации Гран-при Бахрейна
Очередная победа для британца
Сегодня, 28 ноября в рамках очередного этапа Формулы-1 2020/2021 состоялись квалификационные гонки Гран-при Бахрейна.
Победу в заезде одержал представитель "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторая позиция у его партнера по команде Валтери Боттаса (+0,289), а ТОП 3 замкнул пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (+0,414).
Результаты Квалификации 1 Гран-при Бахрейна:
Результаты Квалификации 2 Гран-при Бахрейна:
Результаты Квалификации 3 Гран-при Бахрейна:
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