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Ромен Грожан готов принять участие в Гран-при Абу-Даби

Автоспорт
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Пилота уже совсем скоро должны выписать из больницы

Ромен Грожан готов принять участие в Гран-при Абу-Даби
Новина українською

Пилот "Хааса" Ромен Грожан, который попал в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна и был госпитализирован, намерен принять участие в заключительном этапе сезона-2020 в Абу-Даби, сообщает журналист Canal+ Жюльен Фебро.

"Одно из желаний Грожана — выступить в Абу-Даби через 15 дней. Это будет его последний Гран-при Формулы-1", — приводит слова Фебро Dimanche Soir Sports.

Напомним, на Гран-при Сахира Грожана заменит Пьетро Фиттипальди.

Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из "Альфа Таури" на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь. По последней информации, французского пилота могут выписать уже завтра, 1 декабря.

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В статье: Ромен Грожан Гран-при Абу-Даби
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