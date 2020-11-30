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Ромен Грожан готов принять участие в Гран-при Абу-Даби
Пилота уже совсем скоро должны выписать из больницы
Пилот "Хааса" Ромен Грожан, который попал в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна и был госпитализирован, намерен принять участие в заключительном этапе сезона-2020 в Абу-Даби, сообщает журналист Canal+ Жюльен Фебро.
"Одно из желаний Грожана — выступить в Абу-Даби через 15 дней. Это будет его последний Гран-при Формулы-1", — приводит слова Фебро Dimanche Soir Sports.
Напомним, на Гран-при Сахира Грожана заменит Пьетро Фиттипальди.
Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из "Альфа Таури" на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь. По последней информации, французского пилота могут выписать уже завтра, 1 декабря.
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