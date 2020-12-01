Хэмилтон отреагировал на положительный тест на коронавирус

Несколько часов назад Формула-1 официально объявила, что у Льюиса Хэмилтона COVID-19. Пилот Мерседеса пропустит Гран-при Сахира в Бахрейне, а его участие в заключительной гонке сезона в Абу-Даби находится под вопросом.

"Я опустошен из-за того, что не буду выступать в этот уик-энд. С тех пор, как мы начали сезон в июне, моя команда и я предпринимали все возможные меры предосторожности и везде следовали предписаниям, чтобы оставаться в безопасности.

К сожалению, несмотря на три отрицательных теста на коронавирус на прошлой неделе, вчера я проснулся и почувствовал легкие симптомы, после чего запросил еще один тест, который дал положительный результат. Я сразу же ушел на самоизоляцию на десять дней.

Мне очень повезло, что я чувствую себя нормально – симптомы умеренные, и я сделаю все возможное для того, чтобы оставаться в форме", - написал Хэмилтон в Твиттере.