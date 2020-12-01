Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грожан останется в больнице ещё на одну ночь
Пилот попал в аварию
Глава "Хааса" Гюнтер Штайнер рассказал о состоянии здоровья пилота команды Ромена Грожана. По его словам, француз останется в больнице ещё на одну ночь.
"Ромен останется в больнице ещё на одну ночь. Но поводов для беспокойства нет. Это делается в целях безопасности. Полагаю, что прежде всего из-за ожогов. Но всё хорошо, врачи довольны тем, как идёт процесс выздоровления", — приводит слова функционера Motorsport Week.
Напомним, на Гран-при Бахрейна Ромен Грожан уже на старте попал в жуткую аварию, в результате чего его болид взорвался. Пилот успел выбраться из пылающей машины и покинул трассу на своих ногах. Позже его отправили в больницу, где у Ромена диагностировали лёгкие ожоги рук и лодыжек.
Популярное сейчас
- Все игроки Горняк-Спорта написали заявления на увольнение
- Позиции для усиления и новые хорваты в Днепр-1. Цыганык анонсирует большие перемены
- Гибель Карпат зависит от Ривер Плейт. Цыганик дал оценку перспективам трех версий клуба
- Чудо в Формуле-1: та самая авария Грожана в Бахрейне. ВИДЕО
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО