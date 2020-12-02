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Официально: сын Шумахера в 2021 году дебютирует в Формуле-1
Мик Шумахер пошел по стопам легендарного отца
Команда Haas на официальном уровне подтвердила, что Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, подписал с американской конюшней долгосрочный контракт. В Haas напарником Шумахера станет россиянин Никита Мазепин.
"У меня нет слов. Я невероятно счастлив. Я всегда верил, что смогу осуществить свою мечту и смогу попасть в Формулу-1", - говорит Шумахер-младший.
В Формуле-1 Шумахер будет выступать под №47. Этот выбор связан с его любимыми цифрами и датой рождения.
У Мика Шумахера есть все шансы перейти в Формулу-1 в статусе чемпиона Формулы-2. За две гонки до конца чемпионата немец на 14 очков опережает Каллума Илотта.
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