Официально: сын Шумахера в 2021 году дебютирует в Формуле-1

Команда Haas на официальном уровне подтвердила, что Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, подписал с американской конюшней долгосрочный контракт. В Haas напарником Шумахера станет россиянин Никита Мазепин.

"У меня нет слов. Я невероятно счастлив. Я всегда верил, что смогу осуществить свою мечту и смогу попасть в Формулу-1", - говорит Шумахер-младший.

В Формуле-1 Шумахер будет выступать под №47. Этот выбор связан с его любимыми цифрами и датой рождения.

У Мика Шумахера есть все шансы перейти в Формулу-1 в статусе чемпиона Формулы-2. За две гонки до конца чемпионата немец на 14 очков опережает Каллума Илотта.