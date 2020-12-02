В одной лодке с Грожаном: 10 страшных аварий Формулы-1, которые чудом не закончились трагедией

Весь мир спорта сейчас обсуждает чудовищную аварию гонщика Haas Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна. Француз на первом круге после неудачной попытки обгона на скорости 221 км/час врезался в защитный барьер (перегрузка в момент столкновения составила 53G или же почти 4000 кг!) – сила удара была настолько большой, что болид Грожана разорвало на две части, а это в свою очередь привело к возгоранию топлива и пожару, который в Формуле-1 не наблюдали со времен отмены дозаправок в боксах.

В огненной ловушке гонщик провел почти 30 секунд – лишь благодаря оперативным действиям маршалов Грожан сумел выбраться из кокпита и отделался только легкими ожогами рук.

Своей жизни Грожан обязан титановой защитной дуге Halo, капсуле безопасности, системе защиты головы и шеи HANS и огнеупорному комбинезону, способному до 45 секунд выдерживать контакт с пламенем.

Каких-то два года назад подобная авария наверняка привела бы к летальному исходу. К счастью, сейчас система безопасности в Формуле-1 готова даже к таким экстремальным инцидентам.

Чудесное спасение Ромена Грожана в Бахрейне – прекрасный повод вспомнить другие похожие случаи за последние 20 лет, когда пилоты Формулы-1 балансировали на грани жизни и смерти, но оставались невредимыми.

Роберт Кубица: Канада, 2007 год

Просто невероятно, как Кубица выжил после чудовищной аварии на 27-м круге Гран-при Канады в 2007 году. Поляк в попытке обгона выехал на траву, а дальше его BMW Sauber взлетел в воздух и превратился в неуправляемую груду металла, которая на огромной скорости пронеслась несколько десятков метров, угрожая всему, что находилось у него на пути. Когда болид поляка завершил свое неконтролируемое путешествие, он уже слабо напоминал гоночную машину – три из четырех колес отправились в сольное плавание, передняя часть была разрушена вдребезги.

Кубица в этой аварии получил сотрясение мозга и ушиб правого колена. В BMW на следующем этапе его заменил немецкий дебютант Себастьян Феттель, которому спустя годы суждено будет войти в историю Формулы-1 в статусе четырехкратного чемпиона мира.

Фелипе Масса: Венгрия, 2009 год

Вице-чемпион мира 2008 года Фелипе Масса во время квалификации Гран-при Венгрии в 2009 году стал жертвой невероятного стечения обстоятельств. На скорости 240 км/час в его шлем влетела 800-граммовая пружина, которая за несколько мгновений до злополучного момента откололась от болида Рубенса Баррикелло. Масса мгновенно потерял сознание и на полном ходу протаранил защитный барьер из покрышек.

Сотрясение мозга, трещина в черепе и рассечение брови…Гонщик в тот же день перенес несколько операций и до конца года больше не провел ни одной гонки.

Авария в Будапеште в 2009 году по сути стала окончанием карьеры Фелипе Массы на топ-уровне. Бразилец еще четыре полных сезона выступал в Феррари, но больше не выиграл ни одной гонки и ни разу не финишировал в топ-5 личного зачета.

Фернандо Алонсо: Бразилия, 2003 год

Как и в случае с Массой, авария молодого Фернандо Алонсо на старте сезона 2003 года не была гоночной ошибкой самого испанца, а косвенно произошла по вине другого пилота. В тот день будущий двукратный чемпион мира на скорости свыше 200 км/час врезался в покрышку, которая лежала прямо по середине трассы после аварии Марка Уэббера. Болид Алонсо транзитом от одной стены оказался у противоположной – пилота с сотрясением мозга тут же на вертолете отправили в госпиталь.

Фернандо Алонсо, несмотря на аварию, ту гонку в Бразилии завершил на третьем месте. Все дело в том, что после двойного схода Алонсо и Уэббера в последнем повороте дирекция гонки досрочно завершила этап и классифицировала пилотов по состоянию на начало 56-го круга. Можно только представить, как приятно был удивлен Алонсо, когда ему в больнице сообщили, что он во второй раз в карьере попал на подиум этапа Формулы-1.

Ярно Трулли: Великобритания, 2004 год

Трулли разбился на Рено в повороте Bridge за 20 кругов до финиша гонки в Сильверстоуне. Опытный итальянец в скоростном вираже банально не справился с управлением – его болид совершил несколько кульбитов в воздухе и разлетелся на сотни частей. Звучит невероятно, но самой большой проблемой Трулли в тот день стали незначительные синяки и царапины.

Эта чудовищная авария не помешала Ярно Трулли через две недели выйти на старт Гран-при Германии. Сезон 2004 года итальянец завершил на рекордном в карьере 6-м месте в личном зачете Формулы-1, и именно в том году он добыл свою единственную победу в карьере, сенсационно привезя Рено первой на финиш Гран-при Монако.

Ральф Шумахер и Рубенс Баррикелло, Австралия, 2002 год

Когда Ральф Шумахер 18 лет на старте Гран-при Австралии на Williams-BMW сразу же обошел своего легендарного брата Михаэля, он вряд ли подозревал, что через несколько секунд его ждет полет над трассой в Мельбурне. Шумахер-младший не разгадал маневры обладателя поула Рубенса Баррикелло и только чудом не опустил свой болид прямо на голову бразильскому пилоту Феррари. Обоюдный сход, что еще сказать…

Старт сезона 2002 года вообще получился очень необычным – только 8 из 21 пилотов смогли финишировать, а в одном круге с победителем Гран-при Австралии Михаэлем Шумахером расположились его соседи по подиуму Хуан Пабло Монтойя и Кими Райкконен.

Фернандо Алонсо, Ромен Грожан и Льюис Хэмилтон, Бельгия, 2012 год

Ромен Грожан в Формуле-1 давно заработал репутацию нерассудительного гонщика, способного на ровном месте спровоцировать аварию. Восемь лет назад француз на старте Гран-при Бельгии выдавил с трассы Льюиса Хэмилтона, после чего оба болида протаранили Фернандо Алонсо на Феррари.

Замедленный повтор вынуждает схватиться за голову – болид Грожана пролетел пугающе близко от шлема Алонсо. К счастью, все обошлось.

Ромен Грожан после инцидента в Бельгии получил дисквалификацию на следующую гонку, но куда больше пострадал Алонсо, ведь те очки, которые испанец потенциально не заработал в Спа, в итоге стоили ему титула в борьбе с Себастьяном Феттеле из Ред Булл.

Лучано Бурти, Бельгии, 2001 год

Бразилец Лучано Бурти в начале прошлого века провел в Формуле-1 всего 15 гонок, а его карьера в «Королевских гонках» досрочно завершилась после ужасной аварии в Спа в 2001 году. После контакта с болидом Эдди Ирвайна Бурти на скорости 270 км/час влетел в защитный барьер из покрышек.

В момент столкновения бразилец испытал перегрузку в 111G! Неудивительно, что пилот, заваленный грудами резины, моментально потерял сознание. К слову, Ирвайн активно поучаствовал в спасательной операции своего коллеги, помогая маршалам расчистить путь к Бурти для медиков.

«Если бы не смерть Сенны, я бы не выжил, потому что Формула-1 стала намного лучше с точки зрения безопасности», - говорил Бурти спустя годы.

В той аварии Лучано Бурти получил множественные раны на лице и сотрясение мозга. В Формулу-1 он уже не вернется.

Ник Хайдфельд, США, 2006 год

Сумасшедшие кульбиты Ника Хайдфельда после контакта с Дженсоном Баттоном на Гран-при США 2006 года давно стали классикой Формулы-1. BMW Sauber немца совершил как минимум семь переворотов и разлетелся на мелкие части – большое чудо, что пилот не пострадал и уже спустя две недели вышел на старт гонки во Франции, заняв 8-е место.

Символично, что начало этой аварии Хайдфельда положил Хуан Пабло Монтойя, для которого Гран-при США 2006 года стал последней гонкой в Формуле-1.

Фернандо Алонсо и Эстебан Гутьеррес, Австралия, 2016 год

Фернандо Алонсо редко ошибается – одна из таких ошибок четыре года назад привела к жесткой аварии испанца на скорости свыше 300 километров в час. Двукратный чемпион мира на Макларене при попытке обгона Эстебана Гутьерреса неверно рассчитал свой маневр и отправился в свободный полет продолжительностью в 0,9 секунды. В момент столкновения Алонсо испытал перегрузку в 46G, но отделался лишь парой трещин в ребрах.

Что интересно, Международная федерация автоспорта при анализе аварии Алонсо и Гутьерреса в Мельбурне впервые использовала данные высокоскоростных камер. Так испанец невольно поучаствовал в дальнейшем улучшении безопасности в Формуле-1.

Кими Райкконен и Жан Алези, Япония, 2001 год

Карьера Жана Алези, вероятно, самого невезучего пилота в истории Формулы-1, не могла завершиться как-то по-другому. Француз, который за семь сезонов в топ-командах ухитрился выиграть лишь одну гонку, в 2001 году на последнем этапе сезона в Японии на пятом круге пострадал после ошибки финского дебютанта Кими Райкконена.

Только каким-то чудом оторвавшиеся колеса от болидов Райкконена и Алези не стали причиной для новых аварий. А что касается Кими и Жана, то они в этом инциденте отделались легким испугом.