Стало известно, кто заменит Хэмилтона на Гран-при Сахира

Как сообщает официальный сайт Формулы-1, на Гран-при Сахира в Бахрейне в болид Мерседеса вместо Льюиса Хэмилтона, который накануне сдал положительный тест на коронавирус, сядет пилот Уильямса Джордж Расселл. Самого Расселла в Уильямсе заменит Джек Эйткен.

"Спасибо Мерседесу за доверие. Никто не сможет заменить Хэмилтона, но в его отсутствие я сделаю все для команды. Это отличный шанс поучиться у лучшей команды", - сказал Расселл.

Джордж Расселл в текущем сезоне за рулем Уильямса не заработал ни одного очка. Его лучшим результатом является 11-е место на Гран-при Тосканы.