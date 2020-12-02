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Мик Шумахер может дебютировать в Формуле-1 уже в этом году
Немец готов, но не все зависит от него
Сын Михаэля Шумахера Мик подписал многолетний контракт с американской командой Haas, а его дебют в Формуле-1 должен состояться в 2021 году.
Не исключено, что Шумахер-младший появится в Формуле-1 уже в этом сезоне. Это может произойти в том случае, если Ромен Грожан, который на Гран-при Бахрейна получил ожоги тела в результате аварии, не получит разрешения на участие в заключительной гонке сезона в Абу-Даби.
"Если команда посчитает, что я готов, то будет здорово. Лично я чувствую, что и правда готов. Это будет непростое испытание, но у меня будет появится дополнительная возможность лучше изучить машину в преддверии следующего сезона", - сказал Шумахер-младший.
Отметим, что для Ромена Грожана Гран-при Абу-Даби станет последней гонкой в Формуле-1.
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