Мик Шумахер может дебютировать в Формуле-1 уже в этом году

Сын Михаэля Шумахера Мик подписал многолетний контракт с американской командой Haas, а его дебют в Формуле-1 должен состояться в 2021 году.

Не исключено, что Шумахер-младший появится в Формуле-1 уже в этом сезоне. Это может произойти в том случае, если Ромен Грожан, который на Гран-при Бахрейна получил ожоги тела в результате аварии, не получит разрешения на участие в заключительной гонке сезона в Абу-Даби.

"Если команда посчитает, что я готов, то будет здорово. Лично я чувствую, что и правда готов. Это будет непростое испытание, но у меня будет появится дополнительная возможность лучше изучить машину в преддверии следующего сезона", - сказал Шумахер-младший.

Отметим, что для Ромена Грожана Гран-при Абу-Даби станет последней гонкой в Формуле-1.