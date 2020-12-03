Представлена 3D-реконструкция аварии Грожана в Бахрейне

Пилот Haas Ромен Грожан на первом круге Гран-при Бахрейна попал в ужасную аварию – его болид после столкновения с защитным барьером на скорости 221 км/час разорвало на две части, что привело к возгоранию. Грожан около 30 секунд контактировал с огнем, но все же успел выбраться до получения серьезных ожогов.

3D-реконструкция аварии Грожана в Бахрейне показывает, насколько французу повезло, что в Формулу-1 с 2018 года внедрили защитный концепт Halo. Именно металлический каркас принял на себя удар и приподнял защитный барьер, что позволило пилоту избежать, вероятно, смертельных травм головы.

Ромен Грожан пропустит Гран-при Сахира, но может вернуться в Абу-Даби на свою последнюю в карьере гонку в Формуле-1.