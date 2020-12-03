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Грожан вернулся в паддок Формулы-1 впервые после аварии
По приезду пилота встретили представители его команды и журналисты
Французский гонщик "Хааса" Ромен Грожан посетил паддок Гран-при Сахира. Видеозапись с прибытием Грожана на автодром появилась в "инстаграме" Формулы-1.
Напомним, в гонке на трассе "Сахир" Ромен после контакта с россиянином Даниилом Квятом из "Альфа Таури" на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь, где он пробыл до 2 декабря 2020 года.
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