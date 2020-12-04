Рассел показал лучший результат на первой тренировке Гран-при Сахира

В Бахрейне завершилась первая тренировка Гран-при Сахира Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал Джордж Расселл на "Мерседесе", временно заменяющий в немецкой команде Льюиса Хэмилтона. Второе время у гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена, третий результат у напарника нидерландца Александера Албона.

Формула-1. Гран-при Сахира. Первая тренировка

1. Джордж Расселл ("Мерседес") — 0.54,546

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,176

3. Александер Албон ("Ред Булл") — +0,265

4. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,322

5. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +0,465

6. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +0,620

7. Эстебан Окон ("Рено") — +0,727

8. Себастьян Феттель ("Феррари") — +0,735

9. Даниэль Риккардо ("Рено") — +0,833

10. Шарль Леклер ("Феррари") — +0,903

11. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +1,012

12. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +1,170

13. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,211

14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,237

15. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,312

16. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,532

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1,584

18. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,218

19. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") — +2,531

20. Джек Эйткен ("Уильямс") — +2,641.