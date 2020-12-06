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Формула-1. Серхио Перес побеждает в главной гонке Гран-при Сахира
Результаты главной гонки Гран-при Сахиру
Сегодня, 6 декабря состоялась главная гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2020/2021 Гран-при Сахира.
Победу в гонке праздновал пилот "Racing Point F1" Серхио Перес, вторым стал представитель "Рено" Эстебан Окон, а ТОП 3 замкнул еще один пилот "Racing Point F1" Лэнс Стролла.
Вашему вниманию результаты главной гонки Гран-при Сахира:
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