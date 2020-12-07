Гран-при Сахира: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Победителем драматичной гонки на автодроме в Бахрейне стал пилот Racing Point Серхио Перес. Для мексиканца этот успех стал первым в карьере.

Главной сенсацией этапа стали двойные проблемы Мерседеса – Джордж Расселл и Валттери Боттас лидировали в гонке до заключительных кругов, но затем синхронно откатились вниз из-за ошибок команды на пит-стопе.