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Гран-при Сахира: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор предпоследнего этапа сезона в Формуле-1
Победителем драматичной гонки на автодроме в Бахрейне стал пилот Racing Point Серхио Перес. Для мексиканца этот успех стал первым в карьере.
Главной сенсацией этапа стали двойные проблемы Мерседеса – Джордж Расселл и Валттери Боттас лидировали в гонке до заключительных кругов, но затем синхронно откатились вниз из-за ошибок команды на пит-стопе.
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