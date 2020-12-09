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Российский пилот Формулы-1 опубликовал видео с полуголой девушкой

Автоспорт
(1 голосов)

Не успел дебютировать в Формуле-1, а уже попал в скандал

Российский пилот Формулы-1 опубликовал видео с полуголой девушкой
Новина українською

На прошлой неделе американская команда Хаас объявила о подписании многолетнего контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным.

Накануне Мазепин в Instagram опубликовал видео, в котором пилот в машине пристает к полуобнаженной девушке, которая позднее показывает в камеру средний палец.

В Хаас выступили с официальным заявлением по поводу скандального поведения Мазепина.

"Команда не оправдывает поведение Мазепина. Сам факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива, и в настоящее время никаких других комментариев сделано не будет", - говорится в заявлении команды.

С удаленным видео Никиты Мазепина можно ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, что Никита Мазепин является сыном российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, состояние которого оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

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В статье: формула-1 Никита Мазепин
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