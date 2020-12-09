Российский пилот Формулы-1 опубликовал видео с полуголой девушкой

На прошлой неделе американская команда Хаас объявила о подписании многолетнего контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным.

Накануне Мазепин в Instagram опубликовал видео, в котором пилот в машине пристает к полуобнаженной девушке, которая позднее показывает в камеру средний палец.

В Хаас выступили с официальным заявлением по поводу скандального поведения Мазепина.

"Команда не оправдывает поведение Мазепина. Сам факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива, и в настоящее время никаких других комментариев сделано не будет", - говорится в заявлении команды.

С удаленным видео Никиты Мазепина можно ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, что Никита Мазепин является сыном российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, состояние которого оценивается в 1,3 миллиарда долларов.