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Грожан показал обгоревшую руку после аварии в Бахрейне
Зрелище не для слабонервных
Ромен Грожан в конце ноября на Гран-при Бахрейна попал в страшную аварию – француз в течение 20-30 секунд находился горящем болиде, но отделался только ожогами средней степени тяжести.
На своей странице в Instagram Грожан показал, как выглядит его рука после экстремального контакта с пламенем.
Ромен Грожан из-за последствий своей аварии на Гран-при Бахрейна досрочно завершил карьеру в Формуле-1. Пилот Хаас по медицинским причинам не сможет выступить в заключительной гонке сезона в Абу-Даби.
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