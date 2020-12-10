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Грожан показал обгоревшую руку после аварии в Бахрейне

Автоспорт
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Зрелище не для слабонервных

Грожан показал обгоревшую руку после аварии в Бахрейне
Новина українською

Ромен Грожан в конце ноября на Гран-при Бахрейна попал в страшную аварию – француз в течение 20-30 секунд находился горящем болиде, но отделался только ожогами средней степени тяжести.

На своей странице в Instagram Грожан показал, как выглядит его рука после экстремального контакта с пламенем.

Ромен Грожан из-за последствий своей аварии на Гран-при Бахрейна досрочно завершил карьеру в Формуле-1. Пилот Хаас по медицинским причинам не сможет выступить в заключительной гонке сезона в Абу-Даби.

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В статье: формула-1 Ромен Грожан
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