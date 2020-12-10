Грожан показал обгоревшую руку после аварии в Бахрейне

Ромен Грожан в конце ноября на Гран-при Бахрейна попал в страшную аварию – француз в течение 20-30 секунд находился горящем болиде, но отделался только ожогами средней степени тяжести.

На своей странице в Instagram Грожан показал, как выглядит его рука после экстремального контакта с пламенем.

Ромен Грожан из-за последствий своей аварии на Гран-при Бахрейна досрочно завершил карьеру в Формуле-1. Пилот Хаас по медицинским причинам не сможет выступить в заключительной гонке сезона в Абу-Даби.