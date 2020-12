Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон после 10-дневного карантина в Бахрейне сдал отрицательный тест на COVID-19. Действующий чемпион мира получил разрешение переехать в Абу-Даби для выступления в заключительной гонке сезона.

Хэмилтон из-за коронавируса пропустил Гран-при Сахира. Семикратного чемпиона мира в Бахрейне подменял пилот Уильямса Джордж Расселл, который в Абу-Даби вернется в свою команду.

More on the breaking news that @LewisHamilton will return to the grid for this weekend's Abu Dhabi Grand Prix ⬇️ @GeorgeRussell63 will resume his duties for Williams after filling in for Hamilton at Sakhir #AbuDhabiGP ???????? #F1 https://t.co/Dg5JtiwGLk