  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби

Автоспорт
(1 голосов)

Льюис преодолел последствия коронавируса

Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби
Новина українською

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон после 10-дневного карантина в Бахрейне сдал отрицательный тест на COVID-19. Действующий чемпион мира получил разрешение переехать в Абу-Даби для выступления в заключительной гонке сезона.

Хэмилтон из-за коронавируса пропустил Гран-при Сахира. Семикратного чемпиона мира в Бахрейне подменял пилот Уильямса Джордж Расселл, который в Абу-Даби вернется в свою команду.

Льюис Хэмилтон является пятикратным победителем Гран-при Абу-Даби, а Мерседес в последний раз проигрывал гонку в ОАЭ в 2013 году, когда первым стал пилот Ред Булл Себастьян Феттель.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...