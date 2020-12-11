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Ферстаппен выиграл первую тренировку в Абу-Даби
Успешный старт для Ред Булл
В первой практике свободных заездов борьба за лидерство шла между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом. Голландец стал первым, опередив пилота Мерседеса на 0,034 секунды.
Льюис Хэмилтон вернулся в болид после коронавируса и показал в тренировке 5-е место (+1,366).
Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик Шумахер за рулем Haas проехал 23 круга – немец занял 18-е место и проиграл графику Ферстаппена 3,8 секунды.
FP1 FULL CLASSIFICATION@Max33Verstappen goes fastest in the weekend's opening session! ⏱#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/8rdBheEZjF— Formula 1 (@F1) December 11, 2020
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