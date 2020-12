Ферстаппен выиграл первую тренировку в Абу-Даби

В первой практике свободных заездов борьба за лидерство шла между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом. Голландец стал первым, опередив пилота Мерседеса на 0,034 секунды.

Льюис Хэмилтон вернулся в болид после коронавируса и показал в тренировке 5-е место (+1,366).

Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик Шумахер за рулем Haas проехал 23 круга – немец занял 18-е место и проиграл графику Ферстаппена 3,8 секунды.

