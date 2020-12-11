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Ферстаппен выиграл первую тренировку в Абу-Даби

Автоспорт
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Успешный старт для Ред Булл

Ферстаппен выиграл первую тренировку в Абу-Даби
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В первой практике свободных заездов борьба за лидерство шла между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом. Голландец стал первым, опередив пилота Мерседеса на 0,034 секунды.

Льюис Хэмилтон вернулся в болид после коронавируса и показал в тренировке 5-е место (+1,366).

Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик Шумахер за рулем Haas проехал 23 круга – немец занял 18-е место и проиграл графику Ферстаппена 3,8 секунды.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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