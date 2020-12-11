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Боттас показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Абу-Даби

Автоспорт
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Валттери обогнал Льюиса Хэмилтона

Боттас показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Абу-Даби
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На автодроме "Яс Марина" завершилась вторая свободная практика Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Второй результат у его напарника Льюиса Хэмилтона, вернувшегося в болид после перенесённого коронавируса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл".

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Вторая тренировка

1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.36,276
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,203
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,770
4. Александер Албон ("Ред Булл") — +0,987
5. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,162
6. Эстебан Окон ("Рено") — +1,229
7. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +1,230
8. Шарль Леклер ("Феррари") — +1,232
9. Даниэль Риккардо ("Рено") — +1,232
10. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +1,284
11. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,320
12. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,340
13. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +1,624
14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,792
15. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,922
16. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +2,228
17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +2,288
18. Джордж Расселл ("Уильямс") — +2,541
19. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") — +2,751
20. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,856.

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В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Валттери Боттас
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