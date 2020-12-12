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Формула-1. Ферстаппен побеждает в последней тренировке Гран-при Абу-Даби
Результаты Практики 3 Гран-при Абу-Даби
Сегодня, 12 декабря состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 2020/2021 Гран-при Абу-Даби.
Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторым финишировал его партнер по команде Александер Альбон (+0,501), а ТОП 3 замкнул представитель "Рено" Даниэль Рикардо (+0,626).
Результаты Практики 3 Гран-при Абу-Даби:
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