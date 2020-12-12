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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Абу-Даби

Автоспорт
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Результаты квалификации Гран-при Абу-Даби

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Абу-Даби
UA-Футбол
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Сегодня 12 декабря состоялись квалификационные гонки очередного этапа Формулы-1 2020/2021 Гран-при Абу-Даби.

Победу одержал представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, второе место у пилота "Мерседес" Валтери Боттаса (+0,025), а ТОП 3 замкнул его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+0,086).

Результаты Квалификации 1 Гран-при Абу-Даби:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Абу-Даби - изображение 1

Результаты Квалификации 2 Гран-при Абу-Даби:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Абу-Даби - изображение 2

Результаты Квалификации 3 Гран-при Абу-Даби:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Абу-Даби - изображение 3

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В статье: формула-1 Гран-при Абу-Даби
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