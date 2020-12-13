Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Ферстаппен побеждает в главной гонке Гран-при Абу-Даби
Результаты гонки в Абу-Даби
Сегодня 13 декабря состоялась главная гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2020/2021 Гран-при Абу-Даби.
Победу в заезде одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторым финишировал представитель "Мерседес" Валтери Боттас (+15,976), а ТОП 3 замкнул его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+18,415).
Результаты главной гонки Гран-при Абу-Даби:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Судьбу матча Ингулец - Шахтер будет рассматривать КДК
- (Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга
- Йовичевич – о разгроме от Руха: Сначала из-за коронавируса некому было тренировать, а теперь – некого
- Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...