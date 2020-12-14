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Гран-при Абу-Даби: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор финального этапа сезона в Формуле-1
Гонку в Абу-Даби выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, а на подиум вместе с голландцем поднялись два гонщика Мерседеса – Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.
Гонка в ОАЭ стала последней с Феррари для звездного немца Себастьяна Феттеля, который с нового сезона будет выступать за Рейсинг Пойнт.
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