Гран-при Абу-Даби: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Гонку в Абу-Даби выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, а на подиум вместе с голландцем поднялись два гонщика Мерседеса – Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

Гонка в ОАЭ стала последней с Феррари для звездного немца Себастьяна Феттеля, который с нового сезона будет выступать за Рейсинг Пойнт.