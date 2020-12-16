  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Астон Мартин ведет переговоры с новым спонсором
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Мартин ведет переговоры с новым спонсором

Автоспорт
(1 голосов)

Это компания Motorsport-Total

Астон Мартин ведет переговоры с новым спонсором
Новина українською

Команда Формулы-1 "Рейсинг Пойнт", которая в межсезонье будет переименована в "Астон Мартин", вместе с новым названием может сменить титульного спонсора.

По информации Motorsport-Total, с высокой вероятностью новым титульным спонсором команды вместо BWT станет американская IT-компания Cognizant, которая была основана в 1994 году как Dun & Bradstreet Satyam Software. Её фирменными цветами являются синий и голубой. Напомним, что BWT как титульный спонсор требует от всех партнёров окрашивать машины в розовый цвет, что идёт вразрез с "британским гоночным зелёным", который в соответствии с традициями должны получить автомобили "Астон Мартин".

При этом смена титульного спонсора не означает полного отказа от сотрудничества с BWT. Есть вероятность, что логотипы австрийцев сохранятся на машинах, но станут значительно меньше.

В новом сезоне за "Астон Мартин" будет выступать четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, который станет напарником Лэнса Стролла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Мартин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...