Каким был сезон 2020 года в Формуле-1

Пандемия коронавируса более двух месяцев не позволяла Формуле-1 начать новый сезон. Главная гоночная серия мира стартовала только в начале июля сдвоенным этапом на австрийском автодроме Шпильберг, но благодаря грамотному противодействую COVID-19 Международной федерации автоспорта удалось провести относительно полноценный сезон с 17-ю этапами, 15 из которых прошли в Европе.

Пришло время взглянуть на результаты команд Формулы-1 по ходу самого необычного сезона в истории автоспорта.

Mercedes (победитель Кубка конструкторов, 573 очка)

№44. Льюис Хэмилтон (1-е место в личном зачете, 347 очков, 11 выигранных Гран-при)

№77. Валттери Боттас (2-е место в личном зачете, 223 очка, 2 победы)

Очередной доминирующий сезон для «Серебряных стрел» - конюшня Тото Вольфа седьмой год подряд оформила чемпионский дубль, став победителем и в Кубке конструкторов, и в личном зачете пилотов.

Льюис Хэмилтон без малейших проблем стал семикратным чемпионом мира и поравнялся по количеству титулов с легендой Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Хэмилтон выиграл 68% гонок (11 из 16), 14 раз поднимался на подиум (87%) и лидировал на протяжении 613 кругов (64% от дистанции чемпионата).

That’s a wrap for the season! ????????Gotta say a massive thanks to my team. It’s been one hell of a year with you guys and I’m so grateful for everything we’ve accomplished together. Let’s keep making #HIS7ORY together???????? pic.twitter.com/KTK7YBZQOT — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 13, 2020

Хотя Боттас впервые достиг статуса вице-чемпиона мира, пожалуй, это был его слабейший сезон с тех пор, как финн в 2017 году подписал контракт с Мерседесом. Валттери опередил Хэмилтона всего в двух гонках из 17, а главным ударом для экс-пилота Уильямса стало блеклое выступление на Гран-при Сахира, когда его затмил временный сменщик Хэмилтона Джордж Расселл. Все идет к тому, что сезон 2021 года станет последним для Боттаса в Мерседесе.

Red Bull Racing (2-е место в Кубке конструкторов, 319 очков)

№23. Александер Албон (7-е место в личном зачете, 105 очков, лучший результат – 3-е место)

№33. Макс Ферстаппен (3-е место в личном зачете, 214 очков, 2 победы)

Ред Булл был безоговорочно второй силой чемпионата. Австрийцам не удавалось регулярно оказывать сопротивление Мерседесу, но они были гораздо быстрее и стабильней на дистанции, чем любая другая команда.

Ферстаппен в своем, вероятно, лучшем сезоне в карьере одержал две заслуженных победы (Сильверстоун и Абу-Даби) и еще крепче утвердился в статусе одной из самых ярких звезд Формулы-1. Тем не менее, голландец по разным причинам не завершил 5 из 17 гонок, но в тех случаях, когда ему удавалось доехать до финиша, он только на Гран-при Турции не попал на подиум.

Александер Албон в своем первом полноценном сезоне в Ред Булл нередко ошибался и так и не смог приблизиться к скорости Ферстаппена. Таец в квалификациях четырежды не попал в решающий сегмент и столько же раз финишировал за пределами очковой зоны. Ред Булл до сих пор не подтвердил Албона на сезон 2021 года – ходят слухи, что боссы австрийцев разочаровались в Александере и готовы сделать напарником Ферстаппена безработного Серхио Переса.

McLaren Racing (3-е место в Кубке конструкторов, 202 очка)

№4. Ландо Норрис (9-е место в личном зачете, 97 очков, лучший результат – 3-е место)

№55. Карлос Сайнс (6-е место в личном зачете, 105 очков, лучший результат – 2-е место)

Когда Макларен в последний раз финишировал в топ-4 Кубка конструкторов, за рулем Mercedes FO 108Z 2.4 V8 в 2012 году гонялись два британских чемпиона мира – Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон. Спустя 8 лет на порядок менее звездным Норрису и Сайнсу после серии депрессивных сезонов удалось вернуть команду из Уокинга в топ конюшен Формулы-1.

Сайнс в прошлом сезоне был в шаге от победы на Гран-при Италии, финишировав вторым после Пьера Гасли спустя лишь 0,4 секунды. Испанец показал достойную стабильность – он 8 раз попадал в топ-6 и только в Сильверстоуне дважды не заехал в очковую зону (если не учитывать три схода из-за технических проблем и аварий). Новый сезон Карлос начнет в Феррари, где ему придется конкурировать с монегаском Шарлем Леклером.

Норрис в сезоне-2020 также однажды привез Макларен на подиум. Британец смело может занести минувший год себе в актив, за исключением отрезка в середине чемпионата, когда Ландо на гонках в России, Германии и Португалии не набрал ни одного очка.

Будущее Макларена с двигателями Мерседес и Даниэлем Риккардо в качестве вожака стаи выглядит светлым.

Racing Point (4-е место в Кубке конструкторов, 195 очков)

№11. Серхио Перес (4-е место в личном зачете, 125 очков, 1 победа)

№18. Лэнс Стролл (11-е место в личном зачете, 75 очков, лучший результат – 3-е место)

Это был спорный и неоднозначный сезон для Рейсинг Пойнт – болид команды поразительно напоминал прошлогоднюю машину Мерседеса, на которой Льюис Хэмилтон взял свой очередной титул. В конце концов, Формула-1 постановила, что RP20 слишком сильно смоделирован с W10 – Рейсинг Пойнт оштрафовали на 15 очков, что стоило им третьей позиции в Кубке конструкторов, ведь итоговый отрыв от Макларена составил лишь 7 баллов.

Хотя Серхио Переса не очень красиво попросили на выход ради подписания звездного Себастьяна Феттеля, мексиканец отплатил команде победой на Гран-при Сахира и впечатляющей стабильностью – он неизменно финишировал в топ-10 в тех гонках, в которых не сталкивался с техническими неполадками.

Лэнс Стролл, сын владельца команды Лоуренса Стролла, обычно находился в тени Переса – канадец дважды попал на подиум и завоевал один поул, но при этом не закончил пять гонок и не смог попасть в топ-10 личного зачета. В общем, Стролл остается в команде только благодаря деньгам своего отца.

Renault (5-е место в Кубке конструкторов, 181 очко)

№3. Даниэль Риккардо (5-е место, 119 очков, лучший результат – 3-е место)

№31. Эстебан Окон (12-е место, 62 очка, лучший результат – 2-е место)

В Рено добились заметного прогресса, удвоив количество набранных очков относительно сезона 2019 года. Да, французы не смогли удержать Даниэля Риккардо, но возвращение двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо сполна компенсирует потерю талантливого австралийца.

Риккардо в последнем сезоне перед отъездом в Макларен дважды поднимался на подиум и в 11 гонках финишировал выше своего результата в квалификации.

Эстебан Окон после годичного простоя не мог на равных конкурировать с Риккардо – француз не финишировал в четырех гонках, а еще в четырех Гран-при стал круговым. Тем не менее, и у Окона был свой звездный час, когда он заслуженно стал вторым на Гран-при Сахира.

Ferrari (6-е место в Кубке конструкторов, 131 очко)

№5. Себастьян Феттель (33 очка, 13-е место в личном зачете, лучший результат – 3-е место)

№16. Шарль Леклер (98 очков, 8-е место в личном зачете, лучший результат – 2-е место)

Шестое место Феррари в Кубке конструкторов 2020 года – худший результат для Скудерии с 1980 года. Итальянцы не выиграли ни одной гонки впервые с 2014 года, когда Фернандо Алонсо и Кими Райкконен на двоих добыли всего два подиума. В этот раз красные комбинезоны трижды фигурировали в праздничных церемониях – и это даже можно назвать успехом, ведь SF1000 не был пригоден к борьбе за места на подиуме.

Леклеру на голом таланте несколько раз удавалось финишировать выше более быстрых болидов. Монегаск в дебютном сезоне со Скудерией стал вторым в гонке-открытии чемпионата, а в Сильверстоуне финишировал третьим. Также Шарль еще трижды оказывался в шаге от попадания на подиум. Но и невынужденных ошибок в исполнении Леклера в минувшем сезоне хватало.

Прощальный сезон Феттеля в Феррари получился очень грустным и несправедливым по отношению к четырехкратному чемпиону мира. Скудерия еще в начале чемпионата объявила, что с 2021 года Феттеля заменит Карлос Сайнс – и Себастьян весь сезон чувствовал себя чужим и ненужным команде. Титулованный немец за сезон только однажды попал в топ-5 и завершил 10 из 17 гонок за пределами очковой зоны.

Seb's Ferrari adventure comes to an end after 118 races ❤️#GrazieSeb #F1 pic.twitter.com/85IcMYGzvU — Formula 1 (@F1) December 14, 2020

Scuderia AlphaTauri (7-е место в Кубке конструкторов, 107 очков)

№10. Пьер Гасли (10-е место в личном зачете, 75 очков, 1 победа).

№26. Даниил Квят (14-е место в личном зачете, 32 очка, лучший результат – 4-е место)

Это был добротный сезон для итальянской команды с сенсационной победой Пьера Гасли в Монце. Даже если бы пилоты Scuderia AlphaTauri больше бы не набрали ни одного очка, сезон-2020 все равно стал бы успешней, чем у Феррари, а это говорит о многом.

Гасли помимо сенсационного триумфа (первого для французов с 1996 года) на Гран-при Италии еще в трех гонках финишировал в топ-6. Пьер более чем доказал Ред Булл, что его досрочное увольнение из команды в прошлом сезоне было ошибкой.

Даниил Квят всего 5 раз финишировал в очковой зоне, поэтому неудивительно, что в Альфа Таури наняли на место россиянина Юки Цуноду. На этом история Квята в Формуле-1 (110 гонок за 6 сезонов), вероятней всего, завершена.

Alfa Romeo (8-е место в Кубке конструкторов, 8 очков)

№7. Кими Райкконен (16-е место в личном зачете, 4 очка, лучший результат в сезоне – 9-е место)

№99. Антонио Джовинацци (17-е место в личном зачете, 4 очка, лучший результат в сезоне – 9-е место)

Перспективный 2019-й для Alfa Romeo сменился на разочаровывающий 2020-й. Швейцарцы остались на том же 8-м месте в Кубке конструкторов, но катастрофа с силовой установкой Феррари привела к тому, что Райкконен и Джовинацци в минувшем сезоне набрали всего 8 очков против 57 прошлогодних.

Райкконен в 41 год всего дважды попал в очковую зону, но ему есть все равно есть чем гордиться. Главный ветеран Формулы-1 финишировал в 16 из 17 случаях и в среднем более чем на три позиции улучшал свое положение в гонках относительно результатов в квалификации.

Джовинацци по факту не в чем не уступил своему статусному напарнику – у него те же два финиша в топ-10 и те же 4 очка. У Антонио больше сходов, но он реже Райкконена оказывался круговым. Для него удача, что в Alfa Romeo решили продлить его на сезон-2021, ведь в академии Феррари хватает талантливых и многообещающих пилотов, которым нужна обкатка в Формуле-1.

Haas (9-е место в Кубке конструкторов, 3 очка)

№8. Ромен Грожан (19-е место в личном зачете, 2 очка, лучший результат в сезоне – 9-е место)

№20. Кевин Магнуссен (20-е место в личном зачете, 1 очко, лучший результат в сезоне – 10-е место)

Haas в прошлом сезоне столкнулся с теми же проблемами, что и Alfa Romeo. Неконкурентная силовая установка Феррари обрекла Ромена Грожана и Кевина Магнуссена на бесперспективное пребывание в подвале пелотона с крайне редкими вылазками в очковую зону.

На двоих Грожан и Магнуссен заработали всего 3 очка и 10 раз сходили с гонок по различным причинам. Когда же пилотам Haas удавалось финишировать, то они в 13 случаях становились круговыми.

Well, let's resume the look back on my #F1 career... 2012, what a feeling to stand on the podium for the first time!



Team: Lotus F1 Team

Grand Prix: 19

Championship Classification : 8th

Podiums: 3

Fastest lap: 1

Points finishes: 10

Points scored: 96

Best result: 2nd in Canada pic.twitter.com/Pnl4lnBAa3 — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 10, 2020

Haas войдет в новый сезон в полностью обновленном виде – Грожан и Магнуссен прощаются с Формулой-1, а им на смену приходят молодые звезды Формулы-1 Мик Шумахер и Никита Мазепин.

Williams (10-е место в Кубке конструкторов, 0 очков)

№6. Николас Латифи (21-е место в личном зачете, 0 очков, лучший результат в сезоне – 11-е место)

№63. Джордж Расселл (18-е место в личном зачете, 3 очка, лучший результат в сезоне – 9-е место)

Очередной бессмысленный сезон для некогда грозной конюшни, хотя в этом году британцы уже не были настолько беспросветным аутсайдером и конкурировали с кризисными Alfa Romeo и Haas. Что более важно для перспектив Williams, так это поглощение компанией Dorilton Capital, которая погашает долги команды и гарантирует ей будущее на ближайшие годы.

Джордж Расселл, как и в 2019 году, подтвердил свой потенциал одной из звезд Формулы-1 будущего. Свою главную гонку британец провел совсем недавно, когда на Гран-при Сахира за рулем Мерседеса должен был побеждать, но столкнулся с тотальным невезением.

Николас Латифи на неконкурентоспособном болиде вряд ли мог сделать что-то большее, чем три гонки в шаге от очковой зоны и прогресс в три позиции относительно результатов в квалификации.