Каким был сезон 2020 года в Формуле-1

Пандемия коронавируса более двух месяцев не позволяла Формуле-1 начать новый сезон. Главная гоночная серия мира стартовала только в начале июля сдвоенным этапом на австрийском автодроме Шпильберг, но благодаря грамотному противодействую COVID-19 Международной федерации автоспорта удалось провести относительно полноценный сезон с 17-ю этапами, 15 из которых прошли в Европе.

Пришло время взглянуть на результаты команд Формулы-1 по ходу самого необычного сезона в истории автоспорта.

№44. Льюис Хэмилтон (1-е место в личном зачете, 347 очков, 11 выигранных Гран-при)

№77. Валттери Боттас (2-е место в личном зачете, 223 очка, 2 победы)

Очередной доминирующий сезон для «Серебряных стрел» - конюшня Тото Вольфа седьмой год подряд оформила чемпионский дубль, став победителем и в Кубке конструкторов, и в личном зачете пилотов.

Льюис Хэмилтон без малейших проблем стал семикратным чемпионом мира и поравнялся по количеству титулов с легендой Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Хэмилтон выиграл 68% гонок (11 из 16), 14 раз поднимался на подиум (87%) и лидировал на протяжении 613 кругов (64% от дистанции чемпионата).

That’s a wrap for the season! ????????Gotta say a massive thanks to my team. It’s been one hell of a year with you guys and I’m so grateful for everything we’ve accomplished together. Let’s keep making #HIS7ORY together???????? pic.twitter.com/KTK7YBZQOT