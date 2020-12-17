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Формула-1 определилась с календарем на 2021 год
Фанатов автоспорта ждет полноценный сезон
Всемирный совет Международной федерации автоспорта утвердил календарь Формулы-1 на 2021 год. Чемпионат будет состоять из 23 гонок и пройдет с марта по декабрь 2021 года.
Новый сезон в Формуле-1 традиционно начнется 21 марта на Гран-при Австралии в Мельбурне. Последняя гонка чемпионата пройдет 5 декабря в Абу-Даби.
На данный момент в календаре сезона в Формуле-1 только один пробел – ФИА еще не определилась с Гран-при 25 апреля. Также еще не подписан контракт с Гран-при Испании – гонка стоит в календаре 9 мая.
Летний перерыв в Формуле-1 пройдет между гонками в Венгрии и Бельгии с 1 по 29 августа.
Действующим чемпионом Формулы-1 является британец Льюис Хэмилтон.
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