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Альфа Ромео может прекратить сотрудничество с Феррари в 2021 году
Об этом рассказал руководитель команды
Руководитель "Альфа Ромео" Фредерик Вассёр признался, что не может дать гарантий продления партнёрства с "Феррари" после 2021 года.
"Мы связаны обязательствами с „Феррари“ до конца 2021 года. Потом мы взглянем на нашу бухгалтерию, ведь из-за новых машин следующий контракт должен быть заключён на период 2022 — 2026 гг.
Будет ли он заключён с "Феррари"? На такой вопрос никогда нельзя ответить сразу. Это как брак. Никто не даёт гарантий, что вы останетесь со своей женой навсегда. В отношениях всегда бывают взлёты и падения. Мы должны будем задать себе вопрос, что будет лучше для нас? До сегодняшнего дня "Феррари" выглядели наиболее надёжными партнёрами", — приводит слова функционера издание Blick.
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