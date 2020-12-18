Ред Булл подпишет контракт с Пересом

Мексиканский экс-гонщик Рейсинг Пойнт Серхио Перес подпишет контракт с Ред Булл и станет напарником Макса Ферстаппена, сообщает портал De Telegraaf.

В австрийской конюшне Перес заменит Александера Албона, который останется в системе Ред Булл и будет заниматься работой на симуляторе.

Ожидается, что Ред Булл официально подтвердит заключение контракта с Пересом до конца сегодняшнего дня.

Серхио Перес в последнем сезоне в Рейсинг Пойнт занял 4-е место в личном зачете. На недавнем Гран-при Сахира мексиканец одержал первую победу в карьере.