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Ред Булл подпишет контракт с Пересом
Логичное решение
Мексиканский экс-гонщик Рейсинг Пойнт Серхио Перес подпишет контракт с Ред Булл и станет напарником Макса Ферстаппена, сообщает портал De Telegraaf.
В австрийской конюшне Перес заменит Александера Албона, который останется в системе Ред Булл и будет заниматься работой на симуляторе.
Ожидается, что Ред Булл официально подтвердит заключение контракта с Пересом до конца сегодняшнего дня.
Серхио Перес в последнем сезоне в Рейсинг Пойнт занял 4-е место в личном зачете. На недавнем Гран-при Сахира мексиканец одержал первую победу в карьере.
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