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Ред Булл подпишет контракт с Пересом

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Ред Булл подпишет контракт с Пересом
Новина українською

Мексиканский экс-гонщик Рейсинг Пойнт Серхио Перес подпишет контракт с Ред Булл и станет напарником Макса Ферстаппена, сообщает портал De Telegraaf.

В австрийской конюшне Перес заменит Александера Албона, который останется в системе Ред Булл и будет заниматься работой на симуляторе.

Ожидается, что Ред Булл официально подтвердит заключение контракта с Пересом до конца сегодняшнего дня.

Серхио Перес в последнем сезоне в Рейсинг Пойнт занял 4-е место в личном зачете. На недавнем Гран-при Сахира мексиканец одержал первую победу в карьере.

Ранее UA-Футбол подвел итоги сезона в Формуле-1

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В статье: формула-1 Серхио Перес
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