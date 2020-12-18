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Хэмилтон подпишет с Мерседесом новый контракт
Чемпион остается на своем месте
Мерседес в Твиттере анонсировал подписание нового контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.
"Планирую быть здесь в следующем году", - сообщил британский гонщик.
#Announce... ????✍️ pic.twitter.com/ShmgTyZg8h— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 17, 2020
Хэмилтон пришел в Мерседес в 2013 году. С немецкой конюшней британец выиграл 6 из 7 титулов, включая четыре подряд с 2017 по 2020 года включительно.
Напарником Льюиса Хэмилтона в сезоне 2021 года вновь станет финн Валттери Боттас.
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