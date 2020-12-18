Хэмилтон подпишет с Мерседесом новый контракт

Мерседес в Твиттере анонсировал подписание нового контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

"Планирую быть здесь в следующем году", - сообщил британский гонщик.

Хэмилтон пришел в Мерседес в 2013 году. С немецкой конюшней британец выиграл 6 из 7 титулов, включая четыре подряд с 2017 по 2020 года включительно.

Напарником Льюиса Хэмилтона в сезоне 2021 года вновь станет финн Валттери Боттас.