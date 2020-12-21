Озвучена зарплата Хэмилтона по новому контракту с Мерседесом

Британское издание Evening Standard сообщает, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на этой неделе должен поставить подпись под новым контрактом с Мерседесом.

Сделка будет рассчитана на три года с ежегодным окладом в 53 миллиона долларов. Хэмилтон с большим отрывом останется самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1.

Хэмилтон пришел в Мерседес в 2013 году. С немецкой конюшней британец выиграл 6 из 7 титулов, включая четыре подряд с 2017 по 2020 года включительно.

Напарником Льюиса Хэмилтона в сезоне 2021 года вновь станет финн Валттери Боттас.