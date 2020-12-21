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Озвучена зарплата Хэмилтона по новому контракту с Мерседесом

Автоспорт
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Невероятные цифры

Озвучена зарплата Хэмилтона по новому контракту с Мерседесом
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Британское издание Evening Standard сообщает, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на этой неделе должен поставить подпись под новым контрактом с Мерседесом.

Сделка будет рассчитана на три года с ежегодным окладом в 53 миллиона долларов. Хэмилтон с большим отрывом останется самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1.

Хэмилтон пришел в Мерседес в 2013 году. С немецкой конюшней британец выиграл 6 из 7 титулов, включая четыре подряд с 2017 по 2020 года включительно.

Напарником Льюиса Хэмилтона в сезоне 2021 года вновь станет финн Валттери Боттас.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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