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Озвучена зарплата Хэмилтона по новому контракту с Мерседесом
Невероятные цифры
Британское издание Evening Standard сообщает, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на этой неделе должен поставить подпись под новым контрактом с Мерседесом.
Сделка будет рассчитана на три года с ежегодным окладом в 53 миллиона долларов. Хэмилтон с большим отрывом останется самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1.
Хэмилтон пришел в Мерседес в 2013 году. С немецкой конюшней британец выиграл 6 из 7 титулов, включая четыре подряд с 2017 по 2020 года включительно.
Напарником Льюиса Хэмилтона в сезоне 2021 года вновь станет финн Валттери Боттас.
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