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Хэмилтон потерял вес из-за коронавируса

Автоспорт
(1 голосов)

Об этом рассказал сам пилот

Хэмилтон потерял вес из-за коронавируса
Новина українською

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сообщил, что сильно похудел за последнее время. Причиной Хэмилтон назвал перенесённый коронавирус.

"За последние два месяца я похудел на шесть килограммов, из которых четыре — за время болезни коронавирусом. Я потерял очень много мышечной массы. Начинаю тренировки с небольших силовых нагрузок. Это не очень интересно, но я хочу вернуться в прежнюю форму, чтобы снова работать на сто процентов. Без труда не вытянешь рыбку из пруда", — написал Льюис Хэмилтон в своём "инстаграме".

Напомним, Хэмилтон был вынужден пропустить Гран-при Сахира из-за болезни, в составе "Мерседеса" его заменял Джордж Расселл. Хэмилтон вернулся в кокпит уже через неделю — на финальной гонке сезона в Абу-Даби, где финишировал третьим.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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