Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон потерял вес из-за коронавируса
Об этом рассказал сам пилот
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сообщил, что сильно похудел за последнее время. Причиной Хэмилтон назвал перенесённый коронавирус.
"За последние два месяца я похудел на шесть килограммов, из которых четыре — за время болезни коронавирусом. Я потерял очень много мышечной массы. Начинаю тренировки с небольших силовых нагрузок. Это не очень интересно, но я хочу вернуться в прежнюю форму, чтобы снова работать на сто процентов. Без труда не вытянешь рыбку из пруда", — написал Льюис Хэмилтон в своём "инстаграме".
Напомним, Хэмилтон был вынужден пропустить Гран-при Сахира из-за болезни, в составе "Мерседеса" его заменял Джордж Расселл. Хэмилтон вернулся в кокпит уже через неделю — на финальной гонке сезона в Абу-Даби, где финишировал третьим.
Популярное сейчас
- Заря вернула защитника из аренды в Колосе
- Когда тренер оставил без присмотра: Свитолина сняла смешной ролик на тренировке. ВИДЕО
- Бразильский защитник возвращается в Динамо - источник
- Ред Булл подпишет контракт с Пересом
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО