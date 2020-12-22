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Саудовская Аравия подтвердила, что Дакар-2021 состоится

Автоспорт
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Об этом рассказали организаторы соревнований

Саудовская Аравия подтвердила, что Дакар-2021 состоится
Новина українською

Правительство Саудовской Аравии заверило организаторов ралли-марафона "Дакар", что все участники мероприятия и составные части каравана — менеджмент, механики, пресса и остальные — смогут без проблем добраться до Джидды. Об этом сообщает SoyMotor.

Вчера стало известно, что власти Саудовской Аравии отменили все международные рейсы на неделю, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Въезд в королевство через сушу и морские порты также приостановлен.

Сайт "Дакара" накануне вечером не обновлялся, однако организаторы передали новости через французское издание L'Equipe, что ралли-марафон состоится в намеченные сроки с 3 по 15 января.

Спецучастки пройдут по абсолютно новому маршруту, а скоростных прямиков по сравнению с "Дакаром"-2020 станет меньше и в плане количества, и в плане протяжённости.

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В статье: Дакар
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