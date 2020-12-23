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Мик Шумахер: В успехе Хэмилтона нет случайностей

Автоспорт
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Пилот прокомментировал заслуги своего коллеги

Мик Шумахер: В успехе Хэмилтона нет случайностей
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Чемпион Формулы-2 сезона-2020, новобранец "Хааса" Мик Шумахер не согласен со словами гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена, который недавно высказал предположение, что в нынешнем болиде "Мерседеса" побеждать смогут 90% пилотов. По словам Шумахера, в успехах лидера немецкой команды Льюиса Хэмилтона нет ничего случайного.

"Когда мы наблюдаем за чемпионом, который доминирует на протяжении эры, всегда есть риск упустить что-то важное. Я говорю о работе, ресурсах, энергии и таланте, которые требуются чемпиону для победы. Это касается и Хэмилтона, и моего отца. В успехе нет случайностей. Ведь титулы — верхушка айсберга", — приводит слова Шумахера-младшего Planet F1.

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В статье: Мик Шумахер
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