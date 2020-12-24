Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Топ-10 драматичных моментов сезона в Формуле-1. ВИДЕО
Несмотря на сокращенный формат, драмы в Королевских гонках было более чем достаточно
Официальный канал Формулы-1 на YouTube представил десятку самых драматичных моментов прошлого сезона.
Первое место в рейтинге заняла авария бывшего гонщика Хаас Ромена Грожана, который чудом выжил после огненного испытания на Гран-при Сахира в Бахрейне.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гаттузо: До меня доходили слухи, что мне осталось жить месяц, но будьте уверены, я не умираю
- Сачко заявил о наличии пижонов в Волыни и рассказал о науке Кварцяного
- Канал для Динамо, волевой Милан, уверенный Реал. Главные новости за 23 декабря
- Озвучена зарплата Хэмилтона по новому контракту с Мерседесом
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...