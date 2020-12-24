Основатель Уильямс выписан из больницы

Основатель и бывший руководитель "Уильямс" Фрэнк Уильямс был выписан из больницы, пишет пресс-служба команды. Уильямс был госпитализирован в середине декабря.

"Мы рады сообщить, что сэр Фрэнк был выписан из больницы и сейчас выздоравливает дома.

Семья Уильямс благодарит всех за поддержку в это трудное время и поздравляет всех с Рождеством и Новым годом", — пишет пресс-служба команды "Уильямс".

Фрэнку Уильямсу 78 лет. Он является легендарной личностью не только для британского, но и мирового автоспорта. В 1999 году ему был пожалован титул сэра.

Не так давно семья "Уильямс" полностью отошла от дел, продав команду крупным инвесторам из Канады. На протяжении последних трёх сезонов "Уильямс" — главный аутсайдер чемпионата.