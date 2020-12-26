Льюис Хэмилтон: Непросто иметь сильных напарников

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал выступления своего напарника по команде Валтери Боттаса. Его слова цитирует Autosport:

"Не знаю, сколько приятных слов я могу сказать о Валттери. Не думаю, что Валттери нужно оправдывать свои выступления, и я не считаю, что должен это делать. Он продолжает работать, и, безусловно, в квалификациях все очень-очень плотно, особенно в этом сезоне.

Как я говорил ранее, что не просто иметь сильных напарников. По ходу года постоянно идет борьба - и психологическая, и эмоциональная.

Здорово, что нам удается жестко бороться на трассе, но при этом сохранять джентельменски рабочие отношения - это говорит о его личности и характере как человека. Я знаю, что в следующем году он сделает дальнейшие шаги, так что мне придется придумывать, как найти дополнительную скорость" - сказал он.