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Льюис Хэмилтон: Непросто иметь сильных напарников
Комментарий лучшего пилота мира
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал выступления своего напарника по команде Валтери Боттаса. Его слова цитирует Autosport:
"Не знаю, сколько приятных слов я могу сказать о Валттери. Не думаю, что Валттери нужно оправдывать свои выступления, и я не считаю, что должен это делать. Он продолжает работать, и, безусловно, в квалификациях все очень-очень плотно, особенно в этом сезоне.
Как я говорил ранее, что не просто иметь сильных напарников. По ходу года постоянно идет борьба - и психологическая, и эмоциональная.
Здорово, что нам удается жестко бороться на трассе, но при этом сохранять джентельменски рабочие отношения - это говорит о его личности и характере как человека. Я знаю, что в следующем году он сделает дальнейшие шаги, так что мне придется придумывать, как найти дополнительную скорость" - сказал он.
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