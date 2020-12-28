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Хэмилтон и Олсбю-Ройселанд – спортсмены года по версии L’Equipe

Автоспорт
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Хэмилтон и Олсбю-Ройселанд – спортсмены года по версии L’Equipe
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Авторитетное издание L’Equipe назвало лучших спортсменов 2020 года на международной арене.

У мужчин первым стал Льюис Хэмилтон, который в уходящем году взял седьмой титул чемпиона Формулы-1 и сравнялся с легендарным немцем Михаэлем Шумахером.

У женщин награда от L’Equipe ушла в руки норвежской биатлонистке Марте Олсбю-Ройселанд, которая на чемпионате мира в Антхольце завоевала рекордные в истории пять золотых медалей, а в новом сезоне возглавила личный зачет Кубка мира.

L’Equipe с 1980 года определяет лучших спортсменов года на международной арене. Помимо Хэмилтона среди пилотов Формулы-1 награда доставалась только Айртону Сенне и Михаэлю Шумахеру, до Олсбю-Ройселанд биатлонисты спортсменами года не признавались.

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В статье: Льюис Хэмилтон Марте Ольсбю (Ройзеланд)
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