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Хэмилтон и Олсбю-Ройселанд – спортсмены года по версии L’Equipe
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Авторитетное издание L’Equipe назвало лучших спортсменов 2020 года на международной арене.
У мужчин первым стал Льюис Хэмилтон, который в уходящем году взял седьмой титул чемпиона Формулы-1 и сравнялся с легендарным немцем Михаэлем Шумахером.
У женщин награда от L’Equipe ушла в руки норвежской биатлонистке Марте Олсбю-Ройселанд, которая на чемпионате мира в Антхольце завоевала рекордные в истории пять золотых медалей, а в новом сезоне возглавила личный зачет Кубка мира.
L’Equipe с 1980 года определяет лучших спортсменов года на международной арене. Помимо Хэмилтона среди пилотов Формулы-1 награда доставалась только Айртону Сенне и Михаэлю Шумахеру, до Олсбю-Ройселанд биатлонисты спортсменами года не признавались.
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