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Свободные практики на Гран-при Формулы-1 сократят по времени
Сократят заезды на один час
ФИА опубликовала обновлённый спортивный регламент Формулы-1, согласно которому общее время свободных заездов во время Гран-при сокращено на 1 час.
Руководство Liberty Media не скрывает, что хочет расширить календарь Формулы-1 до 25 этапов за один сезон, а для этого может понадобиться адаптированный формат гоночного уик-энда. Некоторые нововведения появятся уже в следующем году.
Трёхдневный гоночный уик-энд довольно продолжителен по времени, и чем больше гонок в календаре, тем интенсивнее становится нагрузка на персонал команд. ФИА нашла золотую середину на сезон-2021. Первая и вторая свободные практики по-прежнему останутся в расписании, но вместо 90 минут эти тренировки теперь по времени будут длиться только 60 минут.
Это не только уменьшит общее время работы команд на трассе на один час, но и, как предполагается, станет первым шагом к более коротким уик-эндам.
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